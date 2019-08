Greifswald

Um 0.06 Uhr in der Nacht zu Sonntag wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer Gartenlaube in Greifswald, im Gartenverein „Einigkeit“ gemeldet.

Bei Eintreffen der Beamten vor Ort sei das Feuer bereits gelöscht worden. Personen kamen nicht zu Schaden.

In der Zeit von circa 17 Uhr bis 0 Uhr hatten laut Polizei unbekannte Täter im Vorbau/Terrasse der Gartenlaube einen aufblasbaren Swimmingpool in Brand gesetzt. Durch das Feuer seien der Swimmingpool, ein Partytisch und die Terrassenüberdachung stark beschädigt worden. Auch das Mauerwerk der Gartenlaube wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der Brand sei durch drei Gartenvereinsmitglieder selbst gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Schadenshöhe betrage circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/kha