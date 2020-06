Greifswald

In der Hansestadt hat sich am Freitag ein weiterer Unfall mit einem Fahrradfahrer ereignet: Ein 12-jähriges Mädchen wurde von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt.

Mädchen übersehen und angefahren

Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr in der Wolgaster Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Hyundai die Tallinner Straße und wollte nach rechts in die Wolgaster Straße abbiegen. Dabei habe er das Mädchen, das auf dem Radweg von der Vitus-Bering-Straße kommend in Richtung Talliner Straße unterwegs war, übersehen und angefahren.

Anzeige

Ausweichmanöver hat nicht geklappt

Der Mann habe noch versucht auszuweichen, was ihm nicht gelungen sei. In der Folge kollidierte er anschließend mit einem weiteren Fahrzeug.Das Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ