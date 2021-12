Jatznick

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwoch eine Frau getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren nördlich von Jatznick in Richtung Ferdinandshof am Vormittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eines der Autos soll unweit eines Bahnüberganges auf die Gegenfahrbahn geraten sein, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Nach Angaben des zuständigen Landkreises soll es sich bei den Verunglückten jeweils um die Fahrer der beiden Autos handeln. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang und zu den Insassen waren laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die B109 musste mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Von RND/dpa