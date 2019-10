Mercedes verunglückt auf der B 111

Wolgast

Zum Glück kam in diesem Moment kein Gegenverkehr: Am Donnerstagvormittag kam ein mit drei Personen besetzter Pkw Mercedes mit Goslarer Kennzeichen kurz nach 10 Uhr auf der Bundesstraße 111 in Höhe Jagdkrug auf die gegenüberliegende Fahrbahn, durchfuhr dann einen Straßengraben und kam unmittelbar vor einem Baum zum Stehen. Das Auto war aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf unterwegs. Alle Insassen, darunter ein Rentnerpaar, blieben bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt. Neben Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes kamen auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lühmannsdorf zum Einsatz.

Von Cornelia Meerkatz