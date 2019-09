Jarmen

Eine 56-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der A 20 bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren eine 34-jährige Autofahrerin und ihre 56 Jahre alte Beifahrerin am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Lübeck unterwegs.

Auf Höhe der Anschlussstelle Jarmen bemerkte die Opel-Fahrerin ein Fahrzeug neben sich, das auf die Autobahn auffahren wollte. Die 34-Jährige wechselte mit ihrem Pkw die Fahrbahn, übersah dabei offenbar den Pkw einer 49-Jährige, der sich mit ihrem Wagen auf gleicher Höhe befand.

Autobahn Richtung Lübeck gesperrt

Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 34-Jährige nach rechts aus, verlor dabei offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr die 34-Jährige mit ihrem Pkw in den Graben, einige Meter die Böschung entlang und kam zurück durch den Graben auf dem Standstreifen zum Stehen.

Die junge Fahrerin blieb unverletzt. Ihre 56-jährige Mitfahrerin verletzte sich hingegen leicht. Die Fahrbahn in Richtung Lübeck wurde für etwa 15 Minuten voll gesperrt.

Von OZ