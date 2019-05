Friedrichshagen

Bei einem schweren Unfall auf der L262 zwischen Kemnitz (Vorpommern-Greifswald) und Friedrichshagen sind am frühen Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei bekam ein 48-Jähriger während der Fahrt gesundheitliche Probleme, verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto und driftete in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Beide Fahrzeuge schleuderten nach der Kollision in den Straßengraben. Ein Auto blieb auf dem Dach liegen, das andere kippte auf die Seite. Der der 48-Jährige wurde schwer verletzt. Der andere Fahrer und dessen 50-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle wurden in das Greifswalder Uni-Klinikum gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.500 Euro. Die Straße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

