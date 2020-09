Loitz

Zwei Männer im Alter von 55 und 52 Jahren sind am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer und sein Beifahrer seien auf der Kreistraße 101 zwischen Sophienhof und Loitz in einer Linkskurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend kollidierte der Wagen mit drei Straßenbäumen, dabei verletzten sich die Männer schwer.

Fahrer hatte Alkohol getrunken

Die Feuerwehr befreite nach Angaben der Polizei anschließend die beiden Verletzten, die daraufhin in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die Beamten stellten beim Fahrer des Unfallwagens Atemalkohol fest. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlichverantworten müssen.

