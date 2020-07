Unfall bei Ducherow: Regionalzug stößt mit ausgebüxter Kuh zusammen

Ducherow

Am Sonntagabend ist ein Zug bei Ducherow (Vorpommern Greifswald) mit einer Kuh zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei konnte der Zugführer den Unfall trotz Notbremsung nicht mehr verhindern. Die Reisenden im Zug blieben unverletzt. Da die Lok nicht beschädigt war, fuhr der Zugführer langsam weiter. Später wurde die tote Kuh im Gleisbett gefunden.

In der Nähe vom Unfallort fand die Polizei ein Loch im Weidezaun. Es kam zu einer Sperrung der Zugstrecke Ducherow - Jatznick in beiden Richtungen und zu Zugverspätungen von 54 Minuten. Die Polizei ermittelt gegen den Kuhhalter wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Von OZ