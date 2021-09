Greifswald

Vier Menschen sind am Montag bei einem Autounfall in der Nähe von Greifswald verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 83 Jahre alter Pkw-Fahrer gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße 35 in Richtung Greifswald unterwegs. Auf Höhe des Abzweiges nach Grubenhagen geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei Autos zusammen.

Der 83-Jährige, seine 84 Jahre alte Beifahrerin sowie ein 56 Jahre alter Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen. Letzterer wurde im Autowrack eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die drei Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus.

Straße für 90 Minuten voll gesperrt

Zudem wurde der 45-jährige Fahrer des dritten beteiligten Autos leicht verletzt. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Zwei der drei Auto waren so schwer beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die Straße war für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 26 000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von OZ/rb