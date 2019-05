Groß Zastrow

Am Montag gegen 17.15 Uhr fuhr eine 19-Jährige die Fahrerin in ihrem Audi A4 auf der Landesstraße 261 von Groß Zastrow in Richtung Klein Zastrow. „Hinter einer Linkskurve kam die Frau mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum“, sagte ein Sprecher der Polizei. Dort kam sie zum Stehen.

Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. „Die Frau konnte sich trotz ihrer erlittenen Prellungen und Schürfwunden eigenständig aus dem Fahrzeug befreien“, so der Sprecher weiter. Sie wurde zur stationären Beobachtung in die Uni-Klinik nach Greifswald gebracht.

Die Landesstraße war in beide Fahrtrichtungen für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro.

RND/kha