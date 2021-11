Unfall in Freest: E-Biker übersieht Motorrollerfahrer

Freest

Ein E-Bike-Fahrer und ein Rollerfahrer wurden am Mittwochnachmittag auf der Dorfstraße in Freest bei einem Unfall schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 91-jähriger E-Bike-Fahrer aus der Kirschenreihe und überquerte die Dorfstraße. Dabei missachtete er den aus Richtung Ortsmitte kommenden Motorrollerfahrer, welcher in Richtung Kröslin unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der 61-jährige Fahrer des Rollers der Marke Honda den Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer nicht verhindern.

Beide Fahrer stürzten. Der Fahrer des E-Bikes zog sich dabei Kopfverletzungen zu, der Motorrollerfahrer verletzte sich beim Sturz an Schulter und Hüfte. Beide wurden schwer verletzt durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden.

Von Cornelia Meerkatz