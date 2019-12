Unfall in Greifswald: 53-Jähriger nimmt 22-Jähriger die Vorfahrt

Greifswald

Ein Unfall hat sich am Sonnabend gegen 13 Uhr im Kreisverkehr Karl-Liebknecht-Ring / Lomonossow-Allee in Greifswald ereignet. Laut Polizei fuhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin auf dem Karl-Liebknecht-Ring aus Richtung Hans-Beimler-Straße kommend in Richtung Anklamer Straße. Auf Höhe der Lomonossowallee fuhr sie in den dortigen Kreisverkehr.

„Als sie in den Kreisverkehr gefahren war und sich auf Höhe der Lomonosswoallee befand, kam aus der Lomonossowalle der 53-jährige Fahrer eines PKW Opel und befuhr ebenfalls den Kreisverkehr“, sagte ein Sprecher der Polizei. „Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.“

Der Sachschaden belaufe sich auf ca. 10.000 Euro. Personen wurden dabei keine verletzt.

Von RND/kha