Greifswald

Ein 55 Jahre alter Mopedfahrer hat sich am Mittwoch bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer habe ihn und sein Moped in Greifswald beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei dem anschließenden Aufprall verletzte sich der 55-Jährige so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde.