Greifswald

Ein 64-Jähriger verletzte sich bei einem Unfall mit einem Nissan an den Beinen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagvormittag als der 56-jährige Pkw-Fahrer, aus Richtung Innenstadt kommend, mit seinem Wagen in die Siemensallee abbiegen wollte. Dabei übersah er den Fußgänger und fuhr ihn an. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger. Daraufhin brachten Rettungskräfte den 64-Jährigen mit seinen nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Greifswalder Uniklinikum. Der Nissan trug keinen Sachschaden davon.

OZ