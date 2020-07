Greifswald

In Greifswald ist am Sonntagabend ein 61 Jahre alter Mann betrunken von seinem Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden. Fremdeinwirkung habe es bei dem Unfall nicht gegeben, sagte die Polizei am Montagmorgen.

Passanten fanden den stark blutenden Mann, holten ihn von der Straße und alarmierten den Rettungsdienst. Er kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 2,32 Promille. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von RND/dpa