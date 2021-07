Greifswald

Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Lomonowssowallee in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Der 24-Jährige war mit einem BMX-Fahrrad auf dem Parkplatz unterwegs. Laut Polizei hatte es keine Bremsen. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Audi ebenfalls auf dem Parkplatz unterwegs.

„Er bemerkte den Fahrradfahrer, hielt an, aber auf Grund der fehlenden Bremsen am Fahrrad, fuhr der Radfahrer gegen den Pkw, stürzte in weiterer Folge und zog sich eine Kopfverletzung, sowie Handverletzungen zu“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Fahrradfahrer alkoholisiert

Der Fahrradfahrer habe starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft gehabt, aber auf Grund seiner Verletzungen ein Atemalkoholmessgerät nicht bedienen können. Eine Blutprobenentnahme sei angeordnet und im UNI-Klinikum entnommen worden.

Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden keine Sachschäden. Der Fahrradfahrer kam durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald, dort erfolgte eine stationäre Aufnahme.

Von RND/kha