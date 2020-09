Greifswald

Bei einem Unfall in Greifswald am Montagvormittag ist ein 22-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann befuhr die Felix-Hausdorff-Straße in Richtung am Sankt Georgsfeld und überquerte die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

Eine 56-jährige Autofahrerin übersah den Radler und fuhr ihn um. Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

