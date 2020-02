Unfall in Greifswald – Zwei Erwachsene und ein Kind (9) schwer verletzt

Greifswald

Am Montagnachmittag ist es in Greifswald zu einem Autounfall mit drei Verletzten gekommen. Ein 46-jähriger Autofahrer missachtete gegen 15 Uhr in der Maxim-Gorki Straße die Vorfahrt eines 72-jährigen Autofahrers.

Nach der Kollision kam das Auto des 72-Jährigen auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen im Alter von 72,66 und neun Jahren kamen mit schweren Verletzungen in die Greifswalder Klinik. Der Sachschaden beträgt 10 000 Euro.

Mehr zum Lesen:

Von OZ