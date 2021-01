Wolgast

Der Versuch, Treibstoff zu tanken, ist einem Transporterfahrer in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gründlich misslungen. Der 54-Jährige hat am Dienstag auf dem Weg zu den Zapfsäulen das Tankstellengebäude gerammt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Die Mitarbeiter in der Tankstelle hatten dabei noch Glück: Der heftige Aufprall wurde durch eine erst kurz zuvor installierte neue Paketwand eines Internethändlers etwas gebremst. Das Gebäude der Tankstelle wurde eingedrückt, die Wasser- und Stromversorgung zerstört.

Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt, hieß es. Was den Mann derart abgelenkt hat, sei noch nicht bekannt.

