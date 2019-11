Greifswald

Ein Unfall mit Wildschwein hat am Montagabend einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Wie die Polizei informiert, überquerte das Tier gegen 20 Uhr die Wolgaster Straße unweit der Straße an der Mühle aus Richtung Ryck. Ein aus Richtung Koitenhäger Landstraße kommender Pkw „ Toyota“ prallte gegen das Schwein, das nun am Boden lag. Ein aus Richtung Eldena kommender Pkw „ Opel“ fuhr anschließend über das Tier. Das schwer verletzte Wildschwein wurde nach dem Unfall erschossen. Insgesamt entstand an den beiden Autos ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Von eob