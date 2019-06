Klassiker bleiben: Schokolade, Erdbeere und Vanille sind die beliebtesten Sorten in der Eismanufaktur Kontor. Zu den insgesamt 80 Sorten kommt bald die japanische Kreation Mochi hinzu. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht derzeit per Online-Abstimmung die beliebteste Eisdiele in ganz MV.