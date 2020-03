Gute Nachricht von der Universitätsmedizin Greifswald: Für Patienten in den Kliniken in Greifswald, Karlsburg und Wolgast steht ausreichend Blut zur Verfügung. Während im Rest Deutschlands Blutkonserven knapp werden, haben sich in den letzten Tagen viele gesunde Menschen der Region Zeit für eine Blutspende genommen.