An diese kleine Dame kommt bei der Namenswahl niemand ran: Am 16. September erblickte Evangéline Eloise Audacia Christaus Wolgast das Licht der Welt. Mittlerweile ist Evangéline 15 Wochen alt, bringt sechs Kilo auf die Waage und ist ein aufgewecktes süßes Kind, das fast immer lächelt.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte die Familie in ihrem Zuhause. Vater Dr. Gero Kärst hat einen Drei-Mädels-Haushalt zu betreuen. Neben Evangéline gehören Felicitas Hanna Louise, genannt Fe, und seine Frau Annette Christ dazu. Die vierjährige Fe ist ein Powerpaket. Gerade war sie mit ihren Eltern und der kleinen Schwester für drei Wochen in Florida. Natürlich gehörte ein Disneyland-Besuch dazu. Seitdem möchte der kleine Lockenkopf nur noch Arielle heißen ... „Dabei ist und bleibt sie ein Christkind. Meine Frau hat ihren Mädchennamen Christ behalten, die Kinder heißen ebenso. Zudem hat Fe am 23. Dezember Geburtstag. Das ist alles stimmig“, meint der Familienvater.

Außergewöhnlich und vornehm erwünscht

Die Eltern haben die Namen ihrer Töchter sehr bewusst ausgesucht, wie sie sagen. „Wir lieben außergewöhnliche Vornamen. Sie müssen selten sein, damit nicht jedes dritte Kind so wie unsere gerufen werden. Und sie müssen eine vornehme Bedeutung haben. Deshalb haben wir lange gesucht“, berichtet Mutter Annette Christ.

Die Wortzusammensetzung von Evangéline stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet einmal gut und die Nachricht/Neuigkeit, auch die frohe Botschaft Verkündende, also Engel. Annette Christ weist darauf hin, dass der Name natürlich auch im Evangelium vorkomme, denn sie habe während der Schwangerschaft des Öfteren in der Bibel gelesen. „Ich verstehe gar nicht, warum er nicht häufiger verwendet wird“, so die Zweifach-Mama.

Viele Menschen hätten den Rufnamen ihrer Tochter noch nie gehört und würden sehr erstaunt fragen. „Andere kennen sie aus dem Fantasyfilm mit Emma Thompson ‚Eine zauberhafte Nanny‘. Auch wir haben diesen Film geschaut und schon damals gefiel uns der Name ausgesprochen gut“, erzählt Annette Christ. Auch im Disneyfilm „Wie küsst man einen Frosch“ kommt der Rufname vor.

Evangéline sehen die Eltern als Geschenk Gottes –und das nicht nur wegen ihres Namens. Auch Eloise haben sie bewusst ausgewählt. Der Name stammt aus dem Althochdeutschen und leitet sich von Helewidis ab, was so viel bedeutet wie heil/unversehrt und Wald. Im Französischen bedeutet es die Gesunde/Unversehrte. „Das entspricht unserer Einstellung, denn wir lieben die Natur, essen auch kein Fleisch. Wir sind im Einklang mit der Umwelt“, erklärt Gero Kärst.

Audacia: Verbindung zu den Pommernherzögen

Der Name Audacia kommt aus dem Lateinischen: Kühnheit, Frechheit, Verwegenheit. „Für diesen Namen musste ich auf dem Standesamt dann tatsächlich einen Nachweis bringen, dass es ihn gibt“, sagt der bekannte Wolgaster Arzt. Dabei gebe es doch sogar enge Verbindungen mit diesem Rufnamen nach Schwerin und Pommern. „Audacia von Schwerin lebte von 1289 bis 1370, sie war Äbtissin in Zarrenthin. Zu ihren Vorfahren gehörten Barnim I. von Pommern und Miroslawa von Pommern. Sie war also mit den Pommernherzögen verwandt“, so ihr Vater. Der kleinen Evangéline ist das noch ziemlich egal. Sie ist kerngesund, dreht sich seit zwei Tagen von allein um und lächelt glücklich vor sich hin.

Doch nicht nur Familie Kärst liebt das Außergewöhnliche. Auch andere Eltern haben sich bei der Namensfindung für ihre Sprösslinge große Mühe gegeben. Auffällig ist, dass Kinder mit nicht so häufigen Rufnamen mehrere davon haben. Nach Aussage von Standesbeamten in Greifswald empfehle man, dem außergewöhnlichen immer einen zweiten Rufnamen beizufügen, aus dem das Geschlecht des Kindes eindeutig hervorgehe. Häufig werde dann ein alter deutscher Name verwendet, oftmals auch als Dankeschön an die Großeltern.

Klangvoll: Von Minnea Annouk bis Mika Hailey

Ein paar Beispiele für die Kreativität der Eltern gefällig? Die Neugeborenen des 2019er Jahrgangs hießen Lailani Eleonore, Finnick, Liv Marleen Carmen, Minea Annouk, Leyla Jean, Aurelius Benedikt, Harm-Magnus, Jenna-Celine, Isabell-Wanda, Ella Fiete Hildegard, Mikko Veit, Skadi Mona, Kenneth Olek Maximus, Enola, Kjartan Rolandson, Mayson Elias, Janik Emilian, Rocco John, Mika Hailey, Remus Maximus, Sidney Alexander, Leo-Mex, Loki Björn, Jack Louis, Fritzi Marina, Nora-Linett, Marit Rosalie, Damon-Dean, Markus Fagus und Feline Josefin. Sehr klangvoll sind auch Mary-Lou Elayne, Joleen Kimberly und Ansgar Joshua.

Doch egal, welchen Namen das Kind trägt: Sie alle sind herzlich willkommen. Die OZ wünscht den Kleinen und den glücklichen Eltern für das neue Jahr alles Gute.

Von Cornelia Meerkatz