Uni Greifswald: Auf dem Weg zu mehr Studierenden und Professoren

Greifswald

Die Universität Greifswald und die Hansestadt Greifswald wollen eine neue Kooperationsvereinbarung schließen. „Wir haben uns dazu bereits mehrfach ausgetauscht und sind auf einem guten Weg“, sagt Rektorin Katharina Riedel. Die bisherige Zusammenarbeit zwischen Stadt und Hochschule beurteilt sie als sehr gut. Mehrfach haben beide Partner gemeinsam Aktionen gestartet, wie etwa die für bessere Bahnverbindungen in den Nordosten oder die Pro-Impfkampagne.

Künftig wolle man die Zusammenarbeit noch intensivieren. Besonders am Herzen liege ihr beispielsweise der Hotelbau in Greifswald. „Wir haben immer wieder Anfragen für große Kongresse und Tagungen, können diesen aber nicht nachgeben, weil nicht genug Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden sind“, so Riedel. Aktuell entsteht ein neues Hotel mit 112 Zimmern am Hansering, das spätestens in zwei Jahren fertiggestellt sein soll.

Die Universität Greifswald ist mit fünf Fakultäten die kleineste Volluniversität Deutschlands. Quelle: Katharina Degrassi

Kita-Plätze sind ein Problem

Schwierig sei die Situation aber auch hinsichtlich von Betreuungsplätzen. „Wir haben immer wieder das Problem, wenn neue ProfessorInnen oder neue MitarbeiterInnen kommen, dass keine Kita-Plätze zur Verfügung stehen“, verdeutlicht die Professorin. Sie würde sich freuen, wenn sich auch hier in Zukunft weiter etwas bewege.

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) begrüßt die neue Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule. Nach jetzigem Stand soll sie nach den Sommerferien unterzeichnet werden. Die Universität sei seit über 500 Jahren der Motor der Stadt, die Lebensader, die Lebensquelle, wertschätzt er. Deshalb sei es ihm bereits zu seinem Amtsantritt 2015 wichtig gewesen, „die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau zu heben – sowohl quantitativ als auch qualitativ“.

Beispielsweise sei ein regelmäßiges Treffen des Rektorats mit der Verwaltungsspitze etabliert worden, um sich über Schwerpunkte wie Kita-Betreuung, Wohnraum oder Verkehr auszutauschen. Beide Partner arbeiteten gemeinsam an Themen. Die Heimathafenkampagne stehe dafür beispielgebend ebenso wie das Digitale Innovationszentrum oder das Welcome-Center, das gemeinsam finanziert werde, so Fassbinder.

Rund 10 000 Studierende

Gerade startete die Greifswalder Universität ins neue Sommersemester. Katharina Riedel ist damit genau ein Jahr im Amt. Die aktuellen Studierendenzahlen liegen nach der ersten Woche noch nicht vor. Vermutlich pendeln sie sich erneut um die 10 000 ein – wie im zu Ende gegangenen Wintersemester.

Mit fünf Fakultäten ist Greifswald die kleinste Volluniversität innerhalb Deutschlands. Dennoch zeichne sich die Hochschule durch eine große Breite an Themen und Lehrthemen aus, versichert die Rektorin. Junge Leute haben eine reiche Auswahl: 117 Studienfächer stünden ihnen zur Verfügung, verschiedenste Abschlüsse seien möglich. Die Fächervielfalt basiere nicht zuletzt aufgrund außerordentlich starker Partner, wie etwa das Friedrich-Loeffler-Institut auf dem Riems, das INP oder das Krupp Kolleg, wertschätzt die Mikrobiologin.

Mehr Angebote für Lehramtsstudierende

„Wir sind auch wieder verstärkt im Lehramt unterwegs, was einerseits wichtig ist für unsere Studierendenzahlen, andererseits wichtig für die Region. Denn wir haben einen großen Mangel an Lehrkräften“, sagt die Rektorin. Mehr Studierende nach Greifswald zu locken, bezeichnete sie jüngst vor dem Stadtparlament als eine der aktuellen Herausforderungen. Deshalb werde der Fächerkanon beim Lehramt beispielsweise erweitert, womöglich mit Biologie und/oder Musik. Um einige der Studiengänge besser auszulasten und attraktiver zu gestalten, müsse sich auch über neue Lehrinhalte Gedanken gemacht werden.

In Greifswald gebe es im Vergleich zu anderen Hochschulen eine exzellente Betreuungsrelation: „Wir haben viele ProfessorInnen für verhältnismäßig wenige Studierende“, sagt sie. Derzeit zähle die Universität 233 Professoren und Professorinnen. Der weibliche Anteil betrage 26,1 Prozent und liege damit nur leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 26,3 Prozent. Doch die Aussichten sind gut: „50 Prozent der Neuberufungen sind Frauen“, freut sich Katharina Riedel.

Unterfinanzierung ist ein Problem

Dennoch würden Rufe nach Greifswald häufig abgelehnt, „weil andere mehr Geld bieten oder die Randlage nicht mögen“, sagt sie und ist bei einer weiteren Herausforderung. „Das Stellenkorsett ist eng geschnürt. Wir können nicht die Personalentwicklung betreiben, die wir wollen. Das ist ein massives Problem“, verdeutlicht sie. Die Unterfinanzierung durch das Land sei ein allgegenwärtiges Thema. Um bei Forschungsthemen bundesweit konkurrenzfähig zu bleiben, seien enorme Drittmittel einzuwerben. Hinzu kämen steigende Kosten für Energie und Gebäude, aber auch für Publikationen.

Die Aufgaben seien deshalb sehr umfangreich. Das Rektorat habe es sich zum Ziel gesetzt, die Konkurrenzfähigkeit zu anderen Forschungsuniversitäten zu erhöhen. Lehre müsse zeitgemäßer und bedarfsgerechter erfolgen. „Wir wollen familienfreundlich, inklusiv und wertschätzend sein“, betont die Rektorin. Stärker denn je wolle die Uni die Willkommenskultur pflegen und mit einem besseren Marketing noch intensiver um neue Studierende werben.

Von Petra Hase