Greifswald

Der Senat der Universität Greifswald hat drei neue Prorektoren gewählt: Am 1. April treten Prof. Konstanze Marx, Prof. Lars Kaderali und Dorthe Hartmann ihre Posten an. Wegen der Einschränkungen in der Coronakrise stellten sich die Kandidaten im Januar in einem Video vor und beantworteten in einem Chat Fragen. Das mehrstufige Nominierungs- und Wahlverfahren fand per Briefwahl statt.

Neue Stelle geschaffen

Die Zahl der Prorektoren wurde Ende 2020 von zwei auf vier erhöht. Ein vierter Bewerber erreichte jedoch nicht die erforderliche Stimmenzahl und wurde deswegen vorerst nicht gewählt. Prof. Konstanze Marx ist Linguistin und wird sich um die Bereiche Kommunikationskultur, Personalentwicklung und Gleichstellung kümmern. „Mir ist es wichtig, die Universität als Ort der Vernetzung, der Interaktion, als Ort des Zuhörens und konstruktiven Austauschs zu konzeptualisieren“, so Marx.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bioinformatikprofessor Lars Kaderali ist zuständig für Forschung, Digitalisierung und Transfer, die Englischlehrerin Dorthe Hartmann verantwortet die Bereiche Lehre, Lehramtsausbildung und Internationalisierung.

„Ich möchte die Universität Greifswald noch sichtbarer machen als Standort exzellenter Forschung, aber auch als Sprachrohr, das wissenschaftliche Fakten gegen Verschwörungsmythen und unwissenschaftliche Behauptungen setzt“, sagt Lars Kaderali.

Bioinformatiker will Uni zum Sprachrohr machen

Die derzeitige Prorektorin Katharina Riedel wird zum gleichen Zeitpunkt neue Rektorin der Universität. „Die neue Rektoratsstruktur soll den deutlich gestiegenen Anforderungen an eine moderne Universitätsleitung, die sich in einer Erweiterung und Veränderung des Aufgabenprofils und der Zuständigkeiten widerspiegelt, Rechnung tragen“, sagt Katharina Riedel. Dem Senat gehören 36 Mitglieder an, darunter Professoren, Studierende und Mitarbeiter der Universität.

Dem Rektorat der Uni gehören die Rektorin, die Prorektoren und der Kanzler an. Der bisherige Prorektor Prof. Steffen Fleßa bleibt Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement.

Von OZ