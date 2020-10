Uni Greifswald: Diese drei Bewerber wollen Rektor werden

Greifswald

Am kommenden Mittwoch wählt der Senat der Universität Greifswald in geheimer Abstimmung die neue Rektorin oder den neuen Rektor. Sollte im ersten Wahlgang niemand die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen, gibt es eine Stichwahl. Amtsantritt ist zu Beginn des Sommersemesters 2021. Die derzeit amtierende Rektorin Johanna Weber hatte den Posten acht Jahre inne. Sie tritt nicht zur Wiederwahl an. Stattdessen werfen diese drei Professoren ihren Hut in den Ring, die sich am Mittwoch bereits dem Senat vorgestellt haben.

Katharina Riedel : „Mehr Fördermittel“

Professor Katharina Riedel (51) ist seit drei Jahren Prorektorin an der Universität Greifswald. „Ich habe in dieser Zeit einen detaillierten Einblick in universitäre Strukturen und Prozesse bekommen. Mir macht die Arbeit im Rektorat viel Freude“, sagt Riedel. Gleichzeitig habe sie gesehen, wo der Schuh drückt und gehandelt werden muss. Deswegen bewirbt sich die Mikrobiologin für den Rektoratsposten.

Anzeige

Riedel, die aus Süddeutschland stammt, übernahm 2011 den Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Universität Greifswald, war von 2013 bis Mai diesen Jahres geschäftsführende Direktorin des Instituts für Mikrobiologie sowie in den Jahren 2016 und 2017 Prodekanin der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Wichtige Anliegen sind aus ihrer Sicht Maßnahmen gegen zurückgehende Studierendenzahlen und gegen den Rückgang an Fördermitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. „Da müssen wir dringend gegensteuern und bereits beim Nachwuchs anfangen, ihn drittmittelfähig zu machen. Das bedarf sowohl finanzieller Unterstützung als auch der Beratung durch erfahrene Kollegen und Kolleginnen“, sagt Riedel. Weitere Ziele sind die nachhaltige Nutzung der Körperschaft, beispielsweise für die Erzeugung erneuerbarer Energien oder die Investition in universitäre Ausgründungen, und eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Universität, Universitätsmedizin und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Riedel bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Ausland mit. Sie hat nach ihrem Studium und dem Erwerb des Doktortitels an der Technischen Universität München in Dänemark, in der Schweiz und in den Niederlanden wissenschaftlich gearbeitet, bevor sie 2011 eine Professur an der Technischen Universität in Braunschweig übernahm. Im europäischen Ausland hat sie an den Universitäten flache Hierarchien schätzen gelernt und möchte den Studierenden eine größere Stimme bei Unientscheidungen geben. „An der Uni Rostock und weiteren Hochschulen gibt es bereits ein studentisches Prorektorat. Das könnte ich mir in Greifswald auch gut vorstellen, wenn der Senat dem zustimmen würde“, so Riedel. Sie lobt die „familiäre Atmosphäre“ der „wunderschönen, altehrwürdigen Uni“ in Greifswald.

Werner Weitschies: Übergreifendes Digitalisierungskonzept

Werner Weitschies (58) ist seit 22 Jahren Professor für Pharmazie an der Universität Greifswald. Er hat in dieser Zeit verschiedenste Ämter der Universität bekleidet: geschäftsführender Direktor der Pharmazie (2000–2002, 2015–2016), Prodekan (2006–2016), Dekan (2016–2020), Senator (2004–2008, 2010–2014, seit 2020). Seit Frühjahr 2018 ist er auch Vorsitzender der Haushaltskommission. Jetzt bewirbt er sich um die Leitung der Universität. „In den nächsten Jahren kommt sehr viel auf uns zu. Diese Herausforderung möchte ich mitgestalten“, sagt Weitschies.

Der Pharmazie-Professor stammt gebürtig aus dem Allgäu, studierte und promovierte an der Freien Universität Berlin. Er erforscht schwerpunktmäßig, wie Menschen unterschiedlich reagieren, wenn sie eine Tablette schlucken. „Wir haben auf der einen Seite eine Universität mit großer Tradition, viel Erfahrung und einem sehr guten Namen. Wir sind bekannt für eine exzellente Lehre und hervorragende Forschung. Schwierig sind die äußeren Rahmenbedingungen durch unsere geografische Lage, die schlechte Verkehrsanbindung und die nicht ausreichende materielle Ausstattung.“ In diesem Spannungsfeld möchte Weitschies viel erreichen. Beispielsweise regt er an, dass die Universität dringend ein übergreifendes Digitalisierungskonzept benötigt, dass die Mittel aus dem Haushalt effizienter genutzt werden müssen und die Attraktivität der Studiengänge so gestaltet werden muss, dass noch mehr Studierende nach Greifswald kommen. Corona habe die Hochschule vor viele Herausforderungen gestellt, mit denen aktiv und systematisch umgegangen werden muss.

Weitschies ist wichtig, dass die Universität ihre Kommunikationsstärke intensiver nutzt und sich die Fachbereiche noch besser verzahnen und eine Zusammenarbeit über Fakultätsgrenzen hinweg zum Normalfall wird (Transdisziplinarität). „Wer Physik studiert, muss auch die Möglichkeit haben, über Ethik und die Folgen von Technik für die Nachhaltigkeit Bescheid zu wissen“, erklärt Weitschies. „Wir müssen die Modularisierung voranbringen.“ Außerdem wünscht er sich digitale Angebote für Absolventen der Universität. „Im Bereich der Weiterbildung sehe ich große Chancen durch Onlineangebote. Unsere Zukunft muss durch kluge Strategie gestaltet werden.“

Manuela Pietraß : „Bessere Sichtbarkeit und Vernetzung“

Manuela Pietraß ist die einzige externe Bewerberin für den Posten der Rektorin. Seit zehn Jahren ist sie Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der Universität der Bundeswehr München. In der Zeit war sie bereits in verschiedenen Ämtern tätig: Zunächst war sie Dekanin (2010–2018), Vorstandsmitglied des JFF-Instituts („Jugend Film Fernsehen e.V.) für Forschung und Praxis München (seit 2011), stellvertretende Senatsvorsitzende (2018 bis Oktober 2020) und seit Mai letzten Jahres ist sie Vorsitzende des Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentags. „Ich habe gesehen, dass es mir liegt, in schwierigen Situationen konsensfähige Entscheidungen zu finden, stets dabei sachorientiert zu sein und zugleich die politische Bedeutung von Entscheidungen nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Pietraß, die selbst an der Ludwig-Maximilians-Universität München Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Pädagogik studierte. „An der Universität Greifswald fasziniert mich ihre sehr alte und zugleich sichtbare historische Tradition und dass Universitätscampus und Stadt fast eins sind.“ Im September habe sie die Hansestadt besucht, um sich bereits ein Bild des Status quo der Hochschule zu machen.

Pietraß formuliert drei Hauptziele, die sie als Rektorin gerne umsetzen würde: „Steigerung der Sichtbarkeit, Steigerung der Vernetzung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Universität Greifswald.“ Auch wichtig sei die Erhöhung der Master-Absolvierenden- und der Studierendenzahl. Ein attraktives Studium für junge Paare und Familien, die Nutzung der guten Betreuungssituation der Studierenden sowie deren Förderung durch individuelle Angebote, zum Beispiel mit Stipendien, sind ihr dabei besonders wichtig. „Bereits im ersten Amtsjahr würde ich ein Konzept erstellen wollen mit folgenden Zielen: Mehr Schwerpunkte, mehr Fachkombinationen, mehr Flexibilität im Studium.“

Die Herausforderungen der Lehramtsstudiengänge und der Juristenausbildung nennt sie als eines der wichtigen Anliegen im ersten Amtsjahr: „Der Zuwachs muss gestaltet werden im Bereich der Lehramtsstudiengänge“, dies um deren Potenzial optimal zu entwickeln. Bei den Juristen hebt sie strukturelle und kapazitäre Aspekte hervor.

In der Forschung möchte Pietraß die bestehenden Profilfelder weiterentwickeln und dabei zugleich die anderen Felder nicht aus dem Auge verlieren. „Nachwuchsförderung ist auch Forschungsförderung“. Ein besonderes Gewicht will sie auf die interdisziplinäre Verbundforschung legen. Manuela Pietraß sieht eine große Bedeutung in der Hochschule als Volluniversität und in der Pflege des Zusammenspiels von Tradition und Zukunftsbewusstsein.

Von Katharina Degrassiund Laura Philipsen