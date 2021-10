Greifswald

Da droht noch mehr Ärger ins Haus zu kommen: An der Uni Greifswald scheint gerade ein Streit zu beginnen, der sich schon seit mehreren Wochen ankündigt. Seit seine Partei, die AfD, Ralph Weber nicht erneut als Direktkandidat oder auf einem Listenplatz für die Landtagswahlen aufstellte, war klar, dass der Professor für Recht wieder zurückkehren würde an seinen alten Arbeitsplatz, die Universität Greifswald.

Das sorgte schnell für einen Aufschrei in Teilen der Studierendenschaft: Am Dienstagabend beschloss das Studierendenparlament, die Rückkehr Ralph Webers an den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Medizinrechte, Arbeitsrecht und Rechtsgeschichte kritisch zu bewerten. In dem Beschluss wählten die zahlreichen Antragsteller, darunter auch Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses, deutliche Worte, wie sie sich das kommende Wintersemester vorstellen: „Studierende dürfen nach Ansicht des Studierendenparlaments nicht genötigt sein, Veranstaltungen bei Ralph Weber besuchen zu müssen. Ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Greifswald ohne Ralph Weber muss möglich sein.“ Um die Forderung umzusetzen, solle eine entsprechende Anpassung der curricularen Planung der kommenden Semester durchgeführt werden.

Parteiausschlussverfahren gegen Weber läuft

Auf OZ-Nachfrage erklärt Ralph Weber, dass er den Aufschrei aus der Studierendenschaft am Rande wahrnehme, es ihn sogar ein wenig treffe. Immerhin habe der Rechts-Professor, der bis zu seiner Pause 2016 über 20 Jahre in der Lehre arbeitete, bereits an seinem alten Wirkungsort, der Universität Rostock, einen Preis für Lehre bekommen, wie er betont. Auch den Vorwurf, er habe sich schon mehrfach rassistisch geäußert, kann er nicht verstehen. Er selbst nennt den Antrag intolerant und entgegen der Meinungsfreiheit, die das Parlament vertreten wolle.

Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der AfD gilt im Bundesvergleich als rechts. Schon mehrfach traf sich hier der inzwischen aufgelöste Flügel von Björn Höcke. Der ehemalige Co-Vorsitzende der Landespartei, Dennis Augustin, wurde nach den Enthüllungen um seine Vergangenheit als Neonazi aus der Partei ausgeschlossen.

In diesem Landesverband gilt Weber als Vertreter des rechten Flügels. Aktuell läuft gegen ihn ein Parteiausschlussverfahren, weil er sich parteischädigend verhalten haben soll. Er soll unter anderem den Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm bei einem Parteitag als „Landesdiktator“ und seine Unterstützer als „Kanalratten“ beschimpft haben. Dazu steht er.

Herr Weber, sind Sie ein Nazi?

Einer der Vorwürfe, die das Parlament nun gegen Weber erhebt: „seine unverhohlen rassistische Einstellung“, die sich durch mehrere Äußerungen belegen lasse. So habe Weber während Vorlesungen Kleidung des rechtsextremen Mode-Labels Thor-Steinar im Hörsaal getragen und 2014 einen Neonazi als Doktorvater betreut. Zwei Jahre später soll der AfD-Politiker Vertreter des Reichsbürgerspektrums in seine Vorlesung eingeladen und referieren lassen haben – ein Punkt, für den er sich bereits vor Jahren entschuldigt hat.

Die Frage, ob er sich selbst einen Nazi und Rassisten nennen würde, verneint Weber. Das sei eine Verharmlosung der Jahre zwischen 1933 und 1945 und am Ende aber auch eine Frage, wie man denn Rassist definieren wolle. „Ich bewerte keine Rassen oder Nationen höherwertig gegenüber anderen“, sagt er. Er will sich als jemand verstanden wissen, der das eigene Volk liebt und zum Beispiel die Sozialsysteme vor Fremden schützen wolle. Er selbst nennt das lieber konservativ.

Keine Politik in den Hörsälen

Das Studierendenparlament befürchtet zudem, dass Ralph Weber weiterhin durch rechte Äußerungen und Aktionen den Ruf der Universität nachhaltig schädige und auch Studierende benachteilige, die anderer Meinung sind. „Die genannten Beispiele zeigen glasklar, dass Ralph Weber nicht zwischen dienstlicher Verpflichtung und persönlicher Ideologie trennen kann“, heißt es in der Antragsbegründung.

Weber hat hierzu eine klare Meinung: „Parteipolitik gehört nicht in den Hörsaal.“ Auch ansonsten unterrichte er geltendes Recht und führe keine politischen Debatten. Für diese könnten Studierende gerne in seine Sprechstunden kommen oder der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) eine Diskussionsrunde organisieren.

Angst, dass es ihm ergehe wie dem Gründer der AfD, Bernd Lucke, der sich nach seiner Rückkehr an die Universität Hamburg mit massiven Protesten und Demonstrationen in den Hörsälen konfrontiert sah, hat Weber nicht. „Dann gehe ich eben. Die, die lernen wollen, müssen den Stoff dann nachholen“, erklärt er schlicht.

Sind wirklich alle gegen Weber?

Auf die These, dass ein Studium ohne Weber möglich sein solle, antwortet er nur mit einer Zahl. Anfang der Woche hätten sich bereits knapp 200 Studierende angemeldet für seine Vorlesung zur Rechtsgeschichte, die ab November beginnen wird. Auch im kommenden Sommersemester wird er für das Examen relevante Veranstaltungen leiten.

Die Leitung der Uni Greifswald selbst hat zu dem Thema bislang nur eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin heißt es, man stehe „in konstruktivem Austausch mit den Studierenden und nimmt die von ihnen unter anderem in dem aktuellen Beschluss des Studierendenparlaments geäußerten Sorgen sehr ernst“.

Zudem stehe die Universität für Vielfalt und trete für eine freiheitliche, zivile und demokratische Gesellschaft und das friedliche Zusammenleben der Menschen und Völker ein. „Sofern ein Einschreiten der Universität erforderlich ist, wird diese nicht zögern, die rechtlich angezeigten Schritte einzuleiten.“

Von Philipp Schulz