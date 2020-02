Landwirtschaft, Permafrost und Moorlandschaften: Mikrobiologen zeigen, wie Bakterien das Treibhausgas Methan fressen und herstellen. Die Miniorganismen spielen eine entscheidende Rolle in der Klimakrise.

Professor Tim Urich und Doktorandin Jana Täumer arbeiten im Center for Functional Genomics of Microbes (C_Fun_Gene) in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk