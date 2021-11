Greifswald

Małgorzata Raché hat nicht geglaubt, dass sie einmal an diesen Punkt gelangt. Ein Stipendium garantiert ihr 300 Euro pro Monat, weil sie gezeigt hat, dass sie sich im Studium und im Ehrenamt herausragend einsetzt. Raché gehört zu 54 Studierenden der Universität Greifswald, die seit Oktober für ein Jahr das Deutschlandstipendium erhalten.

„Das Stipendium ist eine Würdigung dessen, was man bisher geschafft hat. Es war total unwirklich, als der Bescheid ankam“, freut sich Raché. Sie studiert im neunten Semester Humanmedizin und will als Gynäkologin arbeiten.

Abitur mit sehr guter Note

Die junge Frau wusste zwar seit Beginn ihres Studiums, dass sie sich auf Stipendien bewerben kann, hat aber lange Zeit die Finger davon gelassen. „Ich dachte, dass es so viele andere Studierende gibt, die das bekommen können und ich bestimmt nicht dazugehöre. Ich habe mich ein wenig geärgert, dass ich es erst so spät gemacht habe.“ Heute würde sie Erstsemestern raten, es einfach zu versuchen. Denn niemand müsse sich unter Wert verkaufen.

Dabei hatte sie kaum einen Grund, das zu tun: Die in Lublin (Polen) geborene Frau kommt mit ihren Eltern, beide Wissenschaftler, als Kleinkind nach Deutschland und lebt seit der fünften Klasse in Greifswald. Sie besucht eine Hochbegabtenklasse am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Mit Abiturnote 1,1 verlässt sie die Schule. Sprüche, die sie als Streberin brandmarken sollen, habe es kaum gegeben, sagt sie. Wie sie ihre Note selbst einordnet? „Das ist auf gar keinen Fall schlecht“, sagt sie.

Stipendium bezahlt Alltagskosten

Neben ihrem Medizinstudium arbeitet Raché in einer Praxis, schreibt ihre Doktorarbeit und ist stellvertretende Jugendwartin im Reitverein Leist. 2019/20 erhielt sie das Gerhard-Domagk-Stipendium der Unimedizin, um ein Jahr für ihre Promotion forschen zu können. Bleibt bei alldem noch Raum für Freizeit? „Ja, es geht“, sagt sie bescheiden.

Dass nun 300 Euro pro Monat zu ihr fließen, entlaste sie, sagt Raché. In der Klausurphase müsse sie sich keine Gedanken mehr machen, unbedingt arbeiten zu müssen. Das Geld sei nützlich, wenn sie beispielsweise ein Praktikum bei Ärzten in einer Großstadt macht und dort Kosten für tägliche Fahrten mit U-Bahn und Bus auf sie zukommen. Eine Sorge weniger. Die Fortbildungen seien ihr wichtig. Neueste Forschungserkenntnisse in die Praxis zu bringen, treibe sie in ihrer Arbeit an.

Raché wird von der J+US-Stiftung gefördert, die sich die Förderung von Bildung und Erziehung, Berufsabschlüssen sowie Aus- und Weiterbildungen zum Ziel macht. Das Konzept des Deutschlandstipendiums habe sie überzeugt, weil Studierende neben guten Studienleistungen auch Engagement außerhalb der Uni zeigen müssen, sagt Vorsitzende Ute Schrader. „Vorteile hat unsere Stiftung aus der Vergabe des Stipendiums nicht; wir erfüllen damit unseren Stiftungszweck.“ Seit drei Jahren ist die Stiftung beim Deutschlandstipendium dabei.

Prof. Dr. Katharina Riedel, Rektorin der Uni Greifswald (links), und Förderin Ute Schrader von der J+US-Stiftung (rechts) überreichen der Studentin Malgorzata Raché die Urkunde für das Deutschlandstipendium. Quelle: Laura Schirrmeister

Neben der J+US-Stiftung unterstützen 27 weitere Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Stiftungen das Programm in Greifswald. 150 Euro kommen jeweils von den Förderern und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung – für Studierende dürfte interessant sein, dass es die Mittel zusätzlich zum BAföG gibt.

Ein Expertengremium der Hochschule entscheidet, wer die Förderung erhält. Laut Angaben der Greifswalder Uni konnten so seit 2011 mehr als 1,6 Millionen Euro für 464 Stipendiaten ausgezahlt werden. Zu Beginn 2011 konnte die Uni 31 Stipendien vergeben, seit 2014 werden im Schnitt 52 Stipendien jährlich vergeben.

„Aufgrund der strukturellen Herausforderungen in unserer Region ist das ein beachtliches Ergebnis, auf das die Universität Greifswald zu Recht stolz ist“, sagt Katrin Purps, die an der Uni für das Programm zuständig ist. Sollte es der Uni gelingen, mehr Förderer zu gewinnen, könne der Kreis der Stipendiaten wachsen.

Von Christopher Gottschalk