Greifswald

Das Institut für Physik der Universität Greifswald bietet zum Wintersemester 2021/2022 den neuen Masterstudiengang „Medizinphysik: Bildgebung und Therapie“ an. Absolventen eines Bachelorstudiums in Physik, Medizinphysik, Biomathematik, Medizintechnik oder Medizininformatik können ihn jeweils zum Wintersemester beginnen.

Mit dem technischen Fortschritt gewinnt die Medizinphysik zunehmend an Bedeutung. Medizinphysiker finden ihre berufliche Herausforderung in Gesundheitszentren, Kliniken, Diagnostikeinrichtungen sowie in Forschung und Entwicklung an Hochschulen und in der Industrie. Eine Bewerbung ist noch bis zum 31. Juli 2021 direkt bei der Universität Greifswald möglich.

Von OZ