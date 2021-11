Greifswald

Der Senat der Universität Greifswald hat während der jüngsten Sitzung einem Antrag „Weltoffene Universität“ zugestimmt. Darin heißt es unter anderem: „Fremdenfeindlichkeit und diskriminierendes Gedankengut finden an dieser Universität keinen Platz.“ Der Beschluss richtet sich damit gegen die Rückkehr des als rechtsaußen geltenden Professors Ralph Weber in den Lehrbetrieb der Universität Greifswald in diesem Wintersemester.

Mehrfach Proteste gegen Weber

Dagegen haben vor allem Studierende der Uni bereits mehrfach protestiert. An der Demonstration unmittelbar vor Beginn der ersten Weber-Vorlesung Anfang November nahmen 500 Personen teil. Mit dem Antrag, den die studentischen Senatoren des Senats eingebracht haben, möchte das Gremium das Leitbild der Uni für eine freiheitliche, weltoffene und demokratische Gesellschaft bekräftigen.

In dem Beschluss heißt es weiter: „Betroffene von Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren die größte Solidarität seitens der Universität und ihrer Mitglieder. Ihnen wird zugesichert, dass sie Beschwerde- und Beratungsstellen der Universität stets nutzen können, ohne irgendeinen Nachteil zu erleiden. Alle Mitglieder der Universität Greifswald sind eingeladen, die Ziele und Werte einer weltoffenen Hochschule zu leben und zu fördern.“

Unileitung garantiert Jurastudium ohne Weber-Vorlesung

Das Studierendenparlament hatte bereits im Oktober gefordert, dass ein Studium möglich sein müsse, ohne dass ein Studierender gezwungen sei, eine Vorlesung bei Weber zu besuchen. Im Fokus stehe dabei die Sorge, dass diejenigen benachteiligt würden, die nicht in das Weltbild des Professors passten. Dieser Forderung kam die Hochschulleitung bereits nach und erklärte, dass es ein gleichwertiges Alternativangebot gebe.

Nach dem Senatsbeschluss sagte der studentische Senator Hennis Herbst: „Wir freuen uns, dass der Senat sich erneut zu den Werten einer weltoffenen Universität bekennt. Die aktuelle Debatte hat Verunsicherung und Sorge bei den Studierenden hervorgerufen. Entsprechend wichtig ist das erneute Bekenntnis des Senats, um uns Studierenden Sicherheit und Zuversicht zu bieten.“

Weber trat nach Zoff mit der AfD aus Partei aus

Weber war von 2016 bis September 2021 Abgeordneter für die AfD im Landtag. Er trat Anfang November aus der AfD aus, nachdem diese ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet hatte. Mit der AfD hatte er sich überworfen, weil er unter anderem den Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm bei einem Parteitag als „Landesdiktator“ und seine Unterstützer als „Kanalratten“ beschimpft haben soll.

Von Katharina Degrassi