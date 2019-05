Greifswald

Im neuen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung ( CHE) kann sich das Institut für Psychologie der Uni Greifswald über eine gute Bewertung freuen. Die pommersche Hochschule landet bei der Bewertung des vierjährigen Psychologiebachelors und des Masters auf dem zwölften Platz von 61 Hochschulen. Auf Rang 1 liegt die Uni Bamberg. Die ebenfalls 2019 neu bewerte Amerikanistik hat sich mit ihrem Bachelorangebot mit fünf weiteren Fachbereichen anderer Universitäten nicht beteiligt. Rostock landet auf Rang 29 von 54. Beim Lehramt Anglistik erreicht Greifswald einen Mittelplatz. In diese Bewertung flossen keine Urteile von Studierenden ein.

Studenten bewerten Hochschulen

Das Ranking ist laut Selbstdarstellung mit über 150.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Fachhochschulen der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Es wird alle drei Jahre erhoben und im Studienführer der Wochenzeitung „Die Zeit“ sowie auf „Zeit Campus online“ veröffentlicht. Neben eine Reihe objektiver Kriterien fließen auch Bewertung durch Studenten ein.

Betreuung in Greifswald top

Die Greifswald Psychologen landen sowohl bei der allgemeinen Studiensituation als auch der Betreuung durch Lehrende in der Spitzengruppe und beim Lehrangebot in der Mittelgruppe. Zur Unterstützung am Studienanfang lagen dem CHE keine auswertbaren Daten vor. Die Psychologen hatten sich auch 2016 über Spitzenwerte in einigen Kategorien freuen können.

Beim Ranking vor drei Jahren hatte die Anglistik/ Amerikanistik einige gute Platzierungen erreicht.

Uni-Ranking: Greifswald sahnt Spitzenplätze ab

Für besseres Ergebnis im Ranking

Eckhard Oberdörfer