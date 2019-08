Greifswald

Hier knirscht kein Sand, schnauft kein Läufer, fliegen keine Bälle: Still ist es auf dem Heinrich-Range-Sportplatz in der Hans-Fallada-Straße. Das bleibt erst einmal so, informiert Christian Tambach. Er ist bei der Universität Greifswald zuständig für Bauprojekte. „Es wird zwar alles gut, aber es dauert länger. Die Angebote der Baufirmen für die Sanierung waren doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Deswegen haben wir die Ausschreibung zunächst gestoppt.“

Rasen und Tartanfläche fehlen

„Nun fehlen noch der neue Rasen und die Tartanauflage für die Laufbahn“, sagt Christian Tambach. Den Rasen sichert von unten ein Netz aus Kunststoff gegen Maulwürfe ab. Zum Wintersemester 2019 sollte der Platz ursprünglich eröffnen. Rund 350.000 Euro seien für die Sanierung veranschlagt, so Tambach. Bauherr ist der Betrieb für Bau und Liegenschaften des Landes ( BBL). „Ende des Jahres wird erneut ausgeschrieben, in der Hoffnung, bessere Preise zu erzielen. Inhaltliche Änderungen an der Planung oder Ausschreibung sind nicht vorgesehen“, informiert BBL- Pressesprecherin Anne Jonas.

Zwar hätte die Uni laut Tambach Geld von anderen Bauprojekten für den Range-Platz nehmen können, darüber sei mit dem Hochschulsport und dem BBL diskutiert worden. Ernsthaft in Betracht sei es nicht gekommen. „Das wäre Unfug gewesen. Die Universität muss sich in erster Linie um Forschung und Lehre kümmern.“

Namensgeber für Platz ist pommerscher Turnvater Heinrich Range

Seit fast drei Jahren ist der Rangesportplatz gesperrt. Die Laufbahn war bei Nässe rutschig und zudem wellig, die Unfallgefahr dadurch zu hoch. Im Herbst 2018 wurde bereits der erste Bauabschnitt der Sanierung fertiggestellt. Die Reste der Leichtathletikanlagen für Kugelstoßen, Weitsprung und Speerwurf wurden zurückgebaut, alte Geräteschuppen abgerissen, ein neues Abwassersystem gebaut und ein neuer Zaun aufgestellt. Zu viele Menschen missbrauchten den Platz als Hundeklo.

Seinen Namen bekam der Sportplatz 1994 zu Ehren des pommerschen Turnvaters Heinrich Range (1829 –1894).

Auf dem verschönerten Platz sollen Trend- und klassische Sportarten ein Zuhause finden. „Die Sportler leiden derzeit, weil wir hier eine schöne Grünfläche haben, die sie nicht nutzen können“, bedauert Tambach. Neben einem Fußballfeld und einer Laufbahn soll Sand aufgeschüttet werden für stark nachgefragte Sportarten wie Beachvolleyball und Beachsoccer. Hinzu kommt eine Multifunktionstartanfläche für Basketball, Fußball und Handball.

Uni sucht neuen Leiter für den Bereich Hochschulsport

Den Auftrag, für die Studierenden und Mitarbeiter Sportangebote zu machen, hat die Abteilung Hochschulsport unter der Leitung von Markus Reger. Die Abteilung gehört zur Philosophischen Fakultät. Reger ist Geschäftsführer der Philosophischen Fakultät und leitet den Hochschulsport kommissarisch. Der letzte hauptamtliche Leiter Armin Köhler verließ Greifswald 2017. Die Uni schreibt derzeit öffentlich die Stelle neu aus. Reger will sich zu dem Besetzungsverfahren nicht äußern, auch die Pressestelle der Universität verweist auf die öffentliche Ausschreibung für die unbefristete Vollzeitstelle. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Juli.

„Wir haben einen deutlichen Anstieg bei den Teilnehmerzahlen, gerade unter den Studierenden. In allen Bereichen suchen wir zudem Kursleiter“, sagt Markus Reger. Ein Laufkurs soll neu entstehen. Externe könnten zwar vereinzelt an Kursen teilnehmen, aber die Hauptzielgruppe sind Studierende und Mitarbeiter der Universität. Das schreibt das Landeshochschulgesetz vor. Viele Kursleiter sind Studierende oder Mitarbeiter der Uni, die Greifswald nach ihrem Abschluss verlassen. Planbar seien diese Schwankungen kaum, sagt Markus Reger.

