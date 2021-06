Greifswald/Rostock

Die beiden Uni-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern zahlen nun doch Corona-Prämien an Pflegekräfte, nachdem die Beschäftigten in den besonders belasteten Kliniken Anfang des Jahres noch leer ausgegangen waren. Allerdings fließen die Boni nicht pauschal an alle, sondern schwerpunktmäßig an jene Pfleger und pflegenahen Berufsgruppen, die besonders in die Behandlung der Covid-Patienten eingebunden waren, sagte der kaufmännische Vorstand der Uni-Medizin Greifswald, Toralf Giebe. 

Halbe Million Euro pro Klinik

Die Universitätsmedizin Greifswald zahlt etwas mehr als eine halbe Million Euro gestaffelt an betroffene Mitarbeiter aus, im Höchstfall „etwas mehr 1000 Euro“, so Giebe. In einer ähnlichen Größenordnung bewege sich die Summe in Rostock, so eine Sprecherin der Uni-Medizin Rostock. Die Gelder stammen aus dem Bundeshaushalt und gehen in Abstimmung mit den Personalräten an jene, die am stärksten in die Behandlung mit Covid-Patienten eingebunden waren und auch das größte Gesundheitsrisiko trugen.

„Ein komplexes Verfahren“, sagt Verdi-Funktionär Friedrich Gottschewski. Die Auszahlung nur für einen Teil der Beschäftigten sorgt deshalb weiter für Unmut. „Wir sind der Auffassung, dass alle Mitarbeiter einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet haben.“ Mehr als 1000 Mitarbeiter in Greifswald hatten eine Petition mit der Forderung zur Zahlung von je 1500 Euro unterzeichnet, die man weiter unterstütze.

Brodkorb zur Corona-Prämie: „Alle Mitarbeiter sollen partizipieren“

Allerdings sorgt die Auszahlung nur für einen Teil der Beschäftigten für Unmut. „Wir sind der Auffassung, dass alle Mitarbeiter einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet haben“, sagte Verdi-Funktionär Friedrich Gottschewski. Mehr als 1000 Mitarbeiter in Greifswald hatten eine Petition mit der Forderung zur Zahlung von je 1500 Euro unterzeichnet.

Die Vorstände der Uni-Medizinen haben die Aufsichtsräte gebeten, beim Land um eine Aufstockung der Prämie zu bitten, um auch andere Mitarbeiter an den Boni zu beteiligen.Mathias Brodkorb, Aufsichtsratsvorsitzender beider Uni-Medizinen, sagte: „Die Position der Aufsichtsräte ist, dass alle Mitarbeiter von der Prämie partizipieren sollten.“ Die dafür erforderlichen Bundesregelungen fehlten aber bisher.

Gewerkschaft hatte Verzicht auf Boni kritisiert

Die Gewerkschaft Verdi hatte Anfang des Jahres kritisiert, dass die beiden Uni-Kliniken, die mit der Behandlung von schwerstkranken Covid-Patienten eine Hauptlast in der Pandemie trugen, keine Prämien zahlen. Dies wurde damals damit begründet, dass die beiden größten Kliniken im Land einen eigenen Tarif-Vertrag haben, der eine solche Sonderzahlung nicht vorsieht. Zudem war die Corona-Lage in der ersten Corona-Welle 2020 für Zahlungen aus dem Bundestopf zu entspannt. Damals galt: große Kliniken mit mehr als 500 Betten erhalten nur dann Geld für Prämien, wenn sie bis Ende Mai 2020 mindestens 50 Covid-19-Patienten behandelt haben. Inzwischen wurde die Regelung verändert.

Nahezu ausgeglichenes Ergebnis in Greifswald, Rostock verringert Defizit

Die Uni-Medizin Greifswald, die am Montag ihren Jahresabschluss vorstellte, erwirtschaftete im Pandemiejahr 2020 ein Defizit von 400 000 Euro. Durch gesperrte Stationen, freigehaltene Betten, die Verschiebung planbarer Operationen sei die Zahl der stationären Patienten um 14,5 Prozent gesunken. Der Bund zahlte als Ausgleich Freihaltepauschalen. „Große Teile dieser Kosten wurden gegen­finan­ziert, wie Bund und Länder es versprochen hatten“, sagte der Vorstandsvorsitzende, Professor Uwe Reuter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Uni-Medizin Rostock schloss das Jahr 2020 mit einem Defizit von 11,2 Millionen Euro ab. 2019 waren es noch 30 Millionen Euro. „Mit einem Minus von gut elf Millionen können wir vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie durchaus zufrieden sein“, sagt Christian Petersen, Kaufmännischer Vorstand in Rostock. Anders als die Uni-Medizin in Greifswald konnte die Einrichtung in Rostock ab November 2020 nicht von Freihaltepauschalen profitieren, die die Bundesregierung für besonders belastete Krankenhäuser vorgesehen hatte. Der Grund: Die Inzidenzen in Rostock lagen unter dem Wert von 70.

Lage der Uni-Klinika angespannt

Insgesamt ist die Lage der Uni-Medizinen in Deutschland angespannt. „Corona hat die schwierige Situation weiter verschärft“, sagte der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Universitätsklinika, Michael Albrecht. Im Jahr 2019 erwirtschaften die 36 Uni-Klinika im Durchschnitt ein Minus von 10,8 Millionen Euro, im Jahr 2020 sind es 15,7 Millionen Euro. Die Gründe: Das DRG-Fallpauschalensystem sei noch immer nicht ausreichend differenziert. „Hinzu kommt, dass Maximalversorger Strukturen vorhalten, die andere Versorger aus Kostengründen abgeschafft haben“, sagte Albrecht. Als Beispiele nannte er eine Rund-um-die-Uhr besetzte Kinderchirurgie oder Spezialleistungen in der Herz- oder Neurochirurgie.

Eine Expertenkommission unter dem ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Harald Terpe hatte 2020 Vorschläge erarbeitet, wie sich das Land mit seinen Uni-Kliniken neu aufstellen soll. Weniger Gewinnorientierung, mit dem Ziel der „schwarzen Null“, gleiche Verträge für Chefärzte. Vieles davon sei inzwischen umgesetzt, sagt Chefaufseher Mathias Brodkorb.

„Bund muss nachsteuern“

Er prognostiziert, dass die nicht auskömmlichen Ausgleichszahlungen des Bundes auch die Uni-Kliniken im Jahr 2021 belasten werden. „Deshalb ist es dringend erforderlich, dass der Bund nachsteuert und die Defizite ausgleicht.“ Es wäre nicht fair, wenn ausgerechnet jene mit den Kosten allein gelassen würden, die für alle an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen.

Von Martina Rathke