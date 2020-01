Unichor Greifswald lädt zum Benefizkonzert

Greifswald

Nur noch wenige Tage vergehen bis zum großen Benefizkonzert im Dom St. Nikolai: Der Universitätschor, das Universitätssinfonieorchester und Gäste laden am Sonnabend zu einem Abend mit abwechslungsreichem Programm ein. Universitätsmusikdirektor (UMD) Harald Braun zog dafür in den vergangenen Tagen die letzten musikalischen Schrauben bei den Proben im Lutherhof an. Chor und Orchester drängen sich in dem Raum, mit wachen Ohren korrigiert Braun letzte Unstimmigkeiten. „Wer hat euch gesagt, dass ihr an dieser Stelle atmen sollt? Das machen wir noch mal bitte“, sagt er bestimmt, aber freundlich zum Chor, der zum Großteil aus jungen Menschen besteht, ergänzt durch erfahrene Veteranen.

50 Jahre Universitätschor

Am Sonnabend präsentieren Chor und Sinfonie dann den „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), eine Sinfoniekantate für Solisten, Chor und Orchester. Auf der Bühne werden die Solisten Maren Roederer (Sopran), Lisa Henningsohn (Sopran) aus Malmö und Johannes Klügling (Tenor) aus Berlin stehen. Mit Spannung erwartet UMD Braun zudem das neu gebildete Celloquintett des Collegium musicum und den Mädchenchor Galaktika aus St. Petersburg, der sowohl Gesänge aus fünf Jahrhunderten als auch Interpretationen moderner Filmmusik wie James Bonds „Skyfall“ aufführt. Rund 1000 Zuhörer kamen in den vergangenen Jahren jeweils zum Benefizkonzert in den Dom. Der Abend steht unter dem Titel „ Jubiläumskonzert 50*50*25“: Unichor und Collegium musicum – aus dem sich je nach Bedarf neue Formationen für Kammermusik bilden – feiern jeweils ihr 50-jähriges Bestehen, das Sinfonieorchester ist mittlerweile 25 Jahre alt.

„Im Klang baden“

„Mendelssohns Lobgesang ist sowohl klanglich als auch artikulatorisch ein dankbares Stück“, sagt UMD Harald Braun. Den Auftrag zur Komposition erhielt Mendelssohn Bartholdy wohl 1839 vom Rat der Stadt Leipzig anlässlich der Vierhundertjahrfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg. Das Stück ist eines der meistaufgeführten Werke zu Mendelssohn Bartholdys Lebzeiten. Bass Martin Meschede sagt, dass man in diesem Stück im „Klang baden“ könne. Oder anders ausgedrückt: Auch kleine Fehler im Chor sind zu verzeihen, gerade für Neusänger, die vor dem Auftritt die Nervosität packen könnte. „Für mich und die anderen Sänger, die seit Jahren dabei sind, ist die Nervosität mit den Jahren weniger geworden.“ Die ersten drei Sätze spielt das Orchester allein, anschließend steigt der Chor ein. „Ich werde nach dem Konzert, wenn wir von der Bühne gehen, vollgepumpt sein wie mit Adrenalin“, blickt Meschede voraus, der seit 2002 im Universitätschor singt.

Tickets in der Greifswald-Info am Markt

Der integriert jedes Wintersemester bis zur Hälfte seiner Mitglieder neu – für Harald Braun bedeute das die Herausforderung, ein Stück für eine Hälfte des Ensembles zu planen, das er bereits kennt, und mit einer unbekannten zweiten Hälfte zu planen. „Im Sinfonieorchester fallen die Zahlen geringer aus, weil dort viele Mediziner spielen. Die haben in der Regel längere Studienzeiten.“ 160 Mitglieder hätten Orchester und Chor derzeit insgesamt, die Mitgliedszahlen seien in den vergangenen Jahren leicht steigend gewesen. Das Benefizkonzert findet dieses Jahr zum 9. Mal statt.

Der Universitätschor und das -sinfonieorchester proben für das Jubiläumskonzert 2020 in den Räumen des Lutherhofs. Quelle: Christopher Gottschalk

Besucher unterstützen mit ihrem Kartenkauf gleichzeitig mit einem Euro die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG und die Domsanierung. Die OZ-Redaktionen in Greifswald und Usedom sammelten gemeinsam für das Zeitreisemobil des Deutschen Roten Kreuzes – bisher kamen rund 67 000 Euro zusammen. Karten gibt es für 16 Euro und ermäßigt für 10 Euro bei der Greifswald-Info am Markt, der Buchhandlung Scharfe in der Langen Straße 68 und an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Von Christopher Gottschalk