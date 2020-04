Uniklinikum Greifswald appelliert an Schlaganfall-Patienten

Greifswald

Die Universitätsmedizin Greifswald ist angesichts geringerer Zahlen bei Schlaganfall-Patienten besorgt: Wer Symptome eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls spüre, sollte sofort den Notruf über die 112 informieren, heißt es. Bei beiden Erkrankungen hänge der Behandlungserfolg vom Tempo ab, in dem die Betroffenen in ärztliche Behandlung kommen. Wegen der geringeren Patientenzahl In den vergangenen Wochen seien die Zahlen rückläufig gewesen. Die Experten befürchten, dass Betroffene durch die Coronakrise verunsichert seien und sich daher nicht meldeten.

Kein Grund für Verunsicherung

Prof. Agnes Flöel Quelle: OZ

„Wir beobachten aktuell einen Rückgang der Schlaganfallvorstellungen“, berichtet Prof. Agnes Flöel, die Direktorin der Klinik für Neurologie: „Vor allem kommen weniger Patienten mit leichten Schlaganfällen.“ Das gleiche berichtet Prof. Stephan Felix, Direktor der Klinik für Innere Medizin B, über Herzinfarkt-Patienten. Beide Experten befürchten, dass dies vor allem an der Verunsicherung liege, ob man an in der aktuellen Situation in ein Krankenhaus gehen solle. Doch Flöel betont: „Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall müssen unverzüglich im Krankenhaus behandelt werden! Es sind Akut-Erkrankungen, daher ist die Versorgung auch trotz der Covid-19-Pandemie sichergestellt.“ Würden die Betroffenen nicht behandelt, könne dies schwere Folgen wie beispielsweise Herzmuskelschwäche oder Herzrhythmusstörungen mit sich bringen, zu Lähmungen führen und schlimmstenfalls sogar zum Tod.

Auf Symptome achten

Typische Symptome für einen Schlaganfall sind einseitige Lähmungen oder plötzliche Sprachschwierigkeiten, Schwindelgefühl mit unsicherem Gang, plötzliche und sehr starke Kopfschmerzen sowie Sehstörungen. Bei diesen Symptomen müsse unbedingt der Notruf ausgelöst werden, unterstreicht Klinik-Direktorin Flöel. Dies gelte auch für Symptome wie Schmerzen oder das Gefühl der Enge in der Brust, Atemnot, Brennen hinter dem Brustbein oder plötzlicher Angstschweiß. Sie weisen auf einen Herzinfarkt hin, der ebenfalls umgehend im Krankenhaus behandelt werden muss.

