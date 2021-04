Greifswald

Derzeit werden in der Greifswalder Universitätsmedizin 37 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, davon elf auf der Intensivstation. Hinzu kommen 21 Verdachtsfälle, deren Isolation und Schutz genau so viel Aufwand bedeute wie bei nachweislich Infizierten. Das teilt Christian Arns, Pressesprecher der Unimedizin, mit.

Seit mehreren Monaten werden in der Unimedizin planbare Eingriffe nach Möglichkeit verschoben, um Betten für Intensivpatienten freizuhalten. Derzeit sind es noch zwölf freie Betten. „Die sogenann­ten elek­tiven Ein­griffe fin­den nur in dringenden Fällen statt, wenn andernfalls eine Ver­schlech­terung des Gesund­heits­zu­stands zu be­fürch­ten ist“, so Arns weiter.

Über 400 Patienten als genesen entlassen

Insgesamt hat die Unimedizin seit dem ersten stationären Coronafall Ende März 2020 410 Corona-Patienten als genesen entlassen. In diesem Zeitraum verstarben zugleich 80 Corona-Patienten an der Unimedizin. Nach wie vor gilt das zum Beginn des Jahres verhängte Besuchsverbot, für das nur in Härtefällen Ausnahmen gelten.

Seit Beginn der Pandemie wurden an der Unimedizin 90.730 Abstriche für PCR-Tests genommen, davon waren 3.952 positiv, so Arns. Darunter finden sich jedoch eine Reihe von Folgetests derselben Personen. Am Dienstag wurden 385 Abstriche für PCR-Tests abgenommen, davon 212 am Abstrichzentrum vor dem Haupt­gebäude der Unimedizin. Davon waren bis zum Abend rund 80 Prozent ausgewertet, von diesen waren 21 positiv.

Von OZ