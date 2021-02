Greifswald

Die Spezialistin für Kopf-Hals-Krebs, Prof. Dr. Chia-Jung Busch, ist neue Direktorin der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten, Kopf- und Halschirurgie (HNO) Greifswald. Sie war zuvor geschäftsführende Oberärztin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Ihr Vorgänger an der HNO-Klinik, Prof. Dr. Werner Hosemann, ist in den Ruhestand gegangen, teilt die Unimedizin mit. „Unsere traditionsreiche Unimedizin wird nicht nur jünger. Es ist uns auch gelungen, in den vergangenen Jahren bei der Neubesetzung von Führungspositionen hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Medizinerinnen zu gewinnen", sagt Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, amtierender Ärztlicher Vorstand der Unimedizin.

Direktorin will Bewusstsein für Kopf-Hals-Krebs steigern

Chia-Jung Busch setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für und die Behandlung von Kopf-Hals-Tumorpatienten zu verbessern, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Diagnose bei dieser Krebsart wird häufig zu spät gestellt.

Zudem ist Busch darauf spezialisiert, Tumor­patienten operativ zu behandeln und dabei auch den OP-Roboter DaVinci zu nutzen – dieser ermöglicht in ausgewählten Fällen eine besonders schonende und gründliche Operationstechnik. Zu ihren weiteren Arbeitsschwerpunkten zählen die Tumorbehandlung mit Medikamenten und die endoskopische Nasennebenhöhlenchirurgie, bei der in der Regel ohne Narbenbildung Operationen durch die Nasenlöcher durchgeführt werden.

Prof. Dr. Chia-Jung Busch ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie wurde in Taiwan geboren und ist in Hamburg aufgewachsen.

Von OZ