Unimedizin Greifswald: Warum hat hier die Kontrolle versagt?

Greifswald

Es sind schwere Vorwürfe, die die Unimedizin Greifswald gegen ihren früheren kaufmännischen Direktor erhebt: Gunter Gotal soll durch eine Neuausrichtung der Altersvorsorge für Tausende Beschäftigte immensen Schaden im Unternehmen angerichtet und sich nebenbei auch noch durch einen „Premium-Vertrag“ selbst bereichert haben, der ihm nicht zustand.

65 Millionen Euro könnten am Ende fehlen. Gotal bestreitet alles und kündigt an, er werde die Vorwürfe widerlegen. Mehr nicht. Es klingt nach einem Krimi, was dort in Greifswald geschehen sein soll. Ein Finanzvorstand, der vorgab, Geld sparen zu wollen, dann aber selbst zum Profiteur wurde. Wie woanders auch gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Richter entscheidet.

Haben die Kontrollgremien versagt?

Und doch wirft der unfassbare Vorgang schon jetzt allerlei Fragen auf. Zum Beispiel die, warum unterstellte Verfehlungen so lange unentdeckt blieben. Warum ein Aufsichtsrat – federführend das Bildungsministerium – mehr als zehn Jahre (!) ahnungslos durchs Leben tappte, obwohl doch seine Funktion eben die Kontrolle des Unternehmens ist. Da ist von (weiteren) kriminellen Handlungen die Rede, die wohl nur durch strafrechtliche Ermittlungen aufzuarbeiten wären.

Von Frank Pubantz