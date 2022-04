Unimedizin Greifswald erhält höchste Auszeichnung der Stadt 

Greifswald

Anlässlich der Stadtgründung am 14. Mai 1250 ehrt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald jedes Jahr im Mai außergewöhnliche Leistungen und hervorragendes Engagement. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Verleihung der Rubenow-Medaille als höchste Wertschätzung der Stadt.

In diesem Jahr wird die Universitätsmedizin Greifswald für ihre außerordentlichen Verdienste um Stadt und Region mit der Rubenow-Medaille geehrt. „Mit ihrer fachkundigen Arbeit sorgt die Universitätsmedizin nicht nur für eine umfassende medizinische Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten, sie stärkt außerdem den guten Ruf unserer Stadt als Standort für Wissenschaft und Gesundheitswirtschaft. Besonders auch ihr unermüdliches Engagement in zwei durch die Pandemie geprägten Jahren möchte ich hiermit würdigen“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zur Begründung.

Vorstand: „Medaille als Wertschätzung für alle Mitarbeitenden“

Vor allem während der Corona-Pandemie habe die Universitätsmedizin Hervorragendes geleistet, so Fassbinder weiter. „Uneigennützig unterstützte die Universitätsmedizin Greifswalds die befreundete Stadt Drohobytsch in der Ukraine während der Pandemie mit Schulungen und Materiallieferungen. Seit Ausbruch des Krieges in dem Land ist die Universitätsmedizin erneut zur Stelle, um selbst zu spenden oder durch die Bereitstellung eines Logistikzentrums die Organisation von Hilfsaktionen und -lieferungen zu erleichtern.“

Die Auszeichnung mit der Rubenow-Medaille ehre die Universitätsmedizin Greifswald, sagt Prof. Uwe Reuter. „Als Vorstand der UMG empfinden wir sie als Wertschätzung für das Engagement aller Mitarbeitenden – nicht nur in den vergangenen beiden Jahren. Dieses gilt für die Kolleginnen und Kollegen in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, in der Forschung und der Lehre. Mit ausgezeichnet werden auch die Mitarbeitenden in der Verwaltung, der Logistik und allen anderen unterstützenden Bereichen. Es freut uns sehr, dass ihr Einsatz auch außerhalb der UMG wahrgenommen wird.“ Neben der Rubenow-Medaille werden drei verdienstvolle Greifswalder Bürgerinnen und Bürger mit dem „Silbernen Greifen“ und sieben mit einem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt gewürdigt.

Von Christin Lachmann