Unimedizin Greifswald für erhöhtes Infektionsgeschehen gut gerüstet

Die Unimedizin Greifswald ist laut Sprecher Christian Arns auf weiter steigende Corona-Infektionen gut vorbereitet. Nachdem zu Beginn der Pandemie-Phase nahezu alle Kliniken des Hauses in sogenannte schwarze und weiße Bereiche getrennt und damit massiv Betten für eventuelle Corona-Patienten freigehalten worden waren, erfolgte im Sommer die schrittweise Öffnung. Heißt: „Die elektiven, also die planbaren Operationen wurden nach und nach wiederaufgenommen, die Zahl der gesperrten Betten wurde immer weiter reduziert. Seitdem verfügen wir über genaue Pläne, welche Bereiche ab welcher Patientenzahl für Infizierte genutzt werden“, sagt Arns auf OZ-Anfrage.

Diese Pläne seien allen Beteiligten bekannt. Sie lägen nicht etwa in der Schublade, sondern offen auf den Tischen derer, die es gegebenenfalls umsetzen müssen. Da sie einer stetigen Aktualisierung unterlägen, könne die Unimedizin jederzeit auf steigende Patientenzahlen reagieren.

Wartezeiten schwanken sehr

Derzeit befindet sich in der Unimedizin nur ein Corona-Patient, der eine intensivmedizinische Behandlung erhält. Zuvor gab es insgesamt 25 mit dem Virus infizierte Patienten, die seit Pandemiebeginn stationär betreut wurden. Von diesen wurden 19 als genesen entlassen, der letzte nach kurzem Aufenthalt am 16. Oktober. Fünf Menschen sind verstorben, der letzte Todesfall ereignete sich am 10. Mai. Ein Patient sei in ein anderes Krankenhaus verlegt worden.

Da der Herbst mit großen Schritten Einzug hielt und der Winter naht, wurde das Abstrichzentrum jetzt wetterfest gemacht. „Ohne den Testbetrieb einzuschränken, wurde am Sonnabend eine schnee- und windsichere Lösung geschaffen, durch die Fußgänger nun getrennt von der Autoschlange in einem großen Zelt warten und die Abstandsregeln einhalten können“, berichtet Christian Arns. Für künftige Testpersonen eine gute Nachricht, zumal die Wartezeiten stark schwanken. Erfahrungsgemäß sei vor allem montags der Andrang sehr groß, insbesondere bei Öffnung des Zentrums ab 10 Uhr, da dann viele Menschen mit einer Überweisung kämen. Am 12. Oktober etwa zählte das Abstrichzentrum 169 Personen, eine Woche darauf 112.

Ergebnis oft am Tag des Abstrichs

Die Zahl der Corona-Tests nahm wieder deutlich zu: In der vorigen Woche verzeichnete die Unimedizin insgesamt 1764 Tests, davon 697 Tests am Abstrichzentrum. Die überwiegende Anzahl der Tests fand demzufolge innerhalb des Hauses statt – für Patienten etwa, die zur Behandlung kamen oder stationär aufgenommen wurden.

Der 12. Oktober ist mit insgesamt 368 Tests auch der Tag mit der seit Pandemiebeginn höchsten Testzahl. Die meisten Menschen können bereits nach kurzer Zeit aufatmen, weil sie sich nicht mit dem Virus infizierten, der test negativ ausfällt. „Im Normalfall liegt das Ergebnis spätestens am Nachmittag des Folgetages vor, oft aber auch noch am Tag des Abstrichs“, sagt der Sprecher.

Positive Tests sind nicht immer Neuinfektionen

Die Dauer, bis ein Ergebnis vorliege, hänge von mehreren Faktoren ab, unter anderem auch von der Dringlichkeit mancher Fälle. Dennoch ist die Zahl der positiv ausfallenden Tests derzeit sehr überschaubar. Sie liege pro Tag im einstelligen Bereich – in der vorigen Woche zwischen drei und sieben. Wobei es sich bei diesen positiven Tests auch immer wieder um viele Kontrolltests bereits bekannter Infizierter handele, also keineswegs immer um Neuinfektionen, stellt Arns klar. Dasselbe gelte auch für die 232 positiven Tests seit Pandemiebeginn. Insgesamt habe die Unimedizin seit dem 9. Februar 31 843 Proben untersucht, davon wurden 7739 am Abstrichzentrum genommen.

Von Petra Hase