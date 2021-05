Unimedizin Greifswald hat neuen ärztlichen Vorstand

Greifswald

Prof. Uwe Reuter ist neuer ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald. Er übernimmt zugleich den Vorstandsvorsitz. Mit seinem neuen Job hat er bereits am vergangenen Freitag begonnen. Zuvor arbeitete Reuter an der Berliner Charité, wo er als Arzt und Wissenschaft 13 Jahre lang in der Neurologie tätig war, seit 2016 sogar als Professor. Dort leitete er die Kliniken für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin.

Die Unimedizin Greifswald sei für ihn ein großartiges Haus und sei sowohl das Bollwerk gegen Corona als auch das Krankenhaus für Notfälle, schwierige Operationen und nicht zuletzt für die tägli­che Versorgung der Bevölkerung, erklärte er zu seinem Einstand. Besonders beeindruckend sei, dass allen diesen Aufgaben gerecht wer­de und sich zugleich intensiv in der Corona-Forschung engagiere, so Reuter. Er ist übrigens bereits das zweite Vorstandsmitglied, dass die Unimedizin von der Charité holt. Bereits im März hat Torlaf Giebe seinen Job als neuer kaufmännischer Vorstand am Haus begonnen.

Von OZ