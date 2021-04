Unimedizin Greifswald hat neuen kaufmännischen Vorstand

Greifswald

Toralf Giebe ist zurück. Nicht in Greifswald, aber in Vorpommern. Hier kommt er ursprünglich her und hier will er die Expertise einbringen, die er in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Giebe ist bereits seit dem 1. März der neue kaufmännische Vorstand der Unimedizin Greifswald. Nun wurde der neue Mann für Planung, Organisation und auch für die Gestaltung offiziell vorgestellt.

Geboren ganz in der Nähe seines jetzigen Arbeitsplatzes und aufgewachsen auf Rügen, zog es Giebe schnell nach Berlin. Hier studierte er und sammelte erste Erfahrungen im Bereich Krankenhausmanagement. Für eine Beratungsfirma stand er Krankenhäusern beiseite, half ihnen, große und kleine Projekte umzusetzen. Als seine größten Klienten nennt er die Häuser in Stuttgart und Karlsruhe, als seinen Wirkungskreis vor allem Baden-Württemberg. 2006 findet er den Weg zur Berliner Charité. Hier begegnet er bereits seiner jetzigen Vorgängerin.

Marie le Claire übernimmt als Chefin das Klinikcontrolling, verlässt die Charité jedoch Anfang 2016, um sich dem Wiederaufbau des in finanzielle Schieflage geratenen Greifswalder Krankenhauses zu widmen. Die Zahlen waren fett rot unterstrichen. Giebe erkennt diese Leistung heute an. Er hätte es wohl nicht anders gemacht. Eine Klage des Klinikums, die vor dem Stralsunder Landgericht noch immer gegen den ehemaligen Finanzchef läuft, seien für ihn Altlasten, die nun mal dazugehören würden.

Von der Pandemie zur Krise

Seit 20 Jahren arbeitet der 45-Jährige mit und in Krankenhäusern. Bis zum 28. Februar dieses Jahres blieb er noch an der Charité, der Übergang zum neuen Job war praktisch nahtlos. „Insofern ist es mir nicht schwergefallen, in die Themen einzusteigen.“ Auch wenn er gerne über andere Sachen reden würde, muss er mit dem alles beherrschenden Thema aktuell beginnen: Die Corona-Pandemie. „Ich war schon in der Charité im Pandemie-Stab. Hier in Greifswald heißt das Gremium Krisenstab, meint aber das Gleiche.“

Er will sich einbringen. In den ersten sechs Woche habe er schon rund 80 Prozent der Kliniken gesehen und mit vielen Menschen sprechen können.Das Arbeitsumfeld sei anders, aber gefalle ihm. Sein Überraschungsmoment in der kurzen Zeit, die er in Greifswald ist: „Nach etwa drei Wochen wurde die Bitte an den Krisenstab herangetragen, ob man nicht ein Schnelltestzentrum für die Stadt bauen könne.“ Die Reaktionen der Kollegen überraschten ihn. „Obwohl wir nicht zuständig wären, hat nicht einer gefragt, wieso wir das machen sollten.“ Stattdessen hat das Klinikum gleich zwei Schnelltestzentren gebaut, beide laufen im Minutentakt.

Zwischen knappem Haushalt und großen Zukunftsplänen

Das ist seine Gegenwart: Wie alle größeren Häuser in Deutschland muss auch das Uniklinikum Greifswald flexibel, schnell und sicher mit der aktuellen Corona-Lage umgehen können. Dabei sei auch die Frage wichtig, wie viel normalmedizinischer Betrieb aktuell geleistet werden könne. Dabei spielen auch die Vergangenheit und die Zukunft eine wichtige Rolle in Giebes Aufgabenfeld.

„Meine Hauptaufgabe als kaufmännischer Vorstand ist natürlich die sehr weit fortgeschrittene wirtschaftliche Konsolidierung weiter zu verantworten.“ Giebe findet, das Haus stünde gut da. „Meine Vorgänger haben hier schon stark gewirkt“, lobt er. Statt weiter zu sparen, sieht er seine Aufgaben nun darin, nicht wieder in ein Loch zu rutschen, sondern die Erfolge zu verstetigen – damit die Maßnahmen nicht umsonst gewesen sind.

Auf der anderen Seite will er nicht nur verwalten, sondern auch nach vorne blicken. „Wir haben eine bauliche Entwicklungsplanung, die für das Haus sehr gut ist.“ Aktuell sei man in der letzten Abstimmung mit dem Ministerium. Es geht um neue Gebäude, unter anderem für die Hämatologie und Onkologie und um langfristige Planungssicherheit für die kommenden 10 Jahre.

Greifswald ist nicht Berlin

„Die Region hier hat eine gewisse Besonderheit, ist völlig anders als Berlin.“ Wenn das einer wissen muss, dann Giebe. Während Berlin automatisch wachse und dadurch ein automatischer Mehrbedarf entstehe, sei das hier, in Vorpommern, genau das Gegenteil. Faktischer Bevölkerungsrückgang, eine alternde Gesellschaft, Fachkräftemangel und weite Wege sind ganz andere Herausforderungen für einen medizinischen Versorger, wie es das Klinikum Greifswald ist. Giebe ist Freund der aktuellen Agenda erst digital, dann ambulant, dann stationär. Er will diese Entwicklung mit begleiten und vorantreiben.

Von Philipp Schulz