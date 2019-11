Uniklinikum Greifswald: Drohnen sollen Leben retten

Greifswald/Kemnitz

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand muss schnell geholfen werden. Es zählt jede Minute. Eine Defibrillation ist eine Chance, das Leben der Betroffenen zu retten. Mit einem Defibrillator, auch Schockgeber genannt, kann das Herz mit elektrischen Impulsen wieder in Gang gesetzt werden. Doch guter Rat ist teuer, wenn der Rettungshubschrauber und die zur Verfügung stehenden Rettungswagen unterwegs sind und kein Defibrillator in der Nähe zur Verfügung steht.

Dann könnten künftig Drohnen zum Einsatz kommen, meint die Universitätsmedizin Greifswald. Diese Fluggeräte wären in der Lage, die Schockgeber oder andere medizinische Geräte schnell zu den Ersthelfern und damit zum Patienten zu befördern. Soweit die Theorie.

Bund fördert Machbarkeitsstudie zum Drohneneinsatz

Aber funktioniert das auch in der Praxis? Mit etwas mehr als 400.000 Euro fördert das Bundesgesundheitsministerium zur Beantwortung der Frage eine Machbarkeitsstudie der Unimedizin Greifswald. Leiter sind der Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Prof. Klaus Hahnenkamp, und Dr. Mina Hinsch, Leiterin des Geschäftsbereiches Strategische Unternehmensentwicklung. Die ersten Erfahrungen in Penkun, ganz im Osten von Vorpommern-Greifswald, sind positiv. Bis zum 5. Dezember finden noch Testflüge statt.

Letzte Absprache von Projektleiterin Dr. Mina Hinsch (rechts) und Zeitnehmerin Katharina Fischer Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Der Pastor hat uns das Pfarrhaus zur Verfügung gestellt“, erzählt Mina Hinsch. Penkun und sein Umland seien nicht nur sehr ländlich, dort pendelten auch viele Bürger weit zur Arbeit, beschreibt sie die Situation. „Probleme bereiten die Funklöcher, vor allem beim Start und bei der Landung“, erzählt die Studienleiterin über die Erfahrungen. Darum müssten die Landeorte gut gewählt sein, weil die Netzabdeckung ausreichend sein muss. Auch Metall im Boden störe die Ortung. Bäume in der Nähe sind ebenfalls für Drohnenflüge schlecht.

Der Drohnenpilot steuert am Rechner den Flug des Gerätes. Per Videostream kann er das Gerät sehr gut verfolgen. Mit Vögeln gab es bislang keine Probleme, obwohl sich die Tiere durchaus für die Fluggeräte interessieren und in Penkun auch schon mal hinter der Drohne her flogen, die GPS-gesteuert zum Einsatzort unterwegs war.

Test bei Herbstwetter in Kemnitz

Für die Machbarkeitsstudie ist Regen gut. Projektkoordinatorin Cornelia Kampe (links) hat sich unter den Regenschirm geflüchtet Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die OZ war bei einem Test in Kemnitz bei Greifswald dabei. Die freiwillige Feuerwehr stellte dafür ihr Gebäude zur Verfügung. Der mit einer bemerkenswerten Anzahl von Pokalen geschmückte Aufenthaltsraum wurde mit einem Zettel zur „Wohnung“ erklärt. Hier liegt „Arno“, die wichtigste Person bei der Simulation. An ihr soll zunächst eine Herzdruckmassage nach Herzstillstand ausgeübt werden. „Arno“ ist anders als die Puppen, die man aus Erste-Hilfe-Kursen kennt. Er misst die Qualität der Massage, die für eine Wirkung tief genug erfolgen muss.

Draußen herrscht mieses Novemberwetter. „Es dauert, bis die Fördermittel bewilligt und ausgezahlt sind“, begründet Mina Hinsch den späten Zeitpunkt im Jahr. Für die Machbarkeitsstudie sind die äußeren Bedingungen allerdings gut. Die Drohnen müssen, sollten sie wirklich eingesetzt werden, bei Wind, Regen oder Schnee unterwegs sein. Mit bis zu 70 km/h fliegen sie in einer Höhe von 50 bis 60 Metern. Für maximal 40 Minuten reicht der Akku, informiert Jörg Brinkmeyer, einer der Piloten. Seine Firma Globe UAV entwickelt die Drohnensysteme. Bei der Datenauswertung unterstützt die Luftrettung das Team.

Umfrage Die Unimedizin Greifswald führt eine Befragung zum Einsatz von Drohnen als Lebensretter durch. Sie möchte wissen, ob diese Methode zur Verbesserung der Notfallversorgung bei Herz-Kreislauf-Stillstand akzeptiert wird. Auch zum generellen Einsatz von Drohnen und zur Bereitschaft, sich an der Lebensrettung zu beteiligen, wird dabei gefragt. Jeder, der möchte, kann sich beteiligen. https://www.surveymonkey.de/r/MVLifeDrohne

Per App wird ein Erstretter informiert

„Arnos“ Herz bleibt um 10.35 Uhr stehen. In so einem Fall ist glücklicherweise meist jemand in der Nähe, erzählt Minsch. „Arnos“ Kumpel ruft nun die Rettungsleitstelle an, im Ernstfall die 112. Für die Simulation ist es eine spezielle Nummer. Mit Hilfe der App „Land Rettung“ wird anschließend ein in der Nähe befindlicher Erstretter informiert, der zur Kemnitzer „Wohnung“ eilt. Etwa 300 gibt es in der Region. Außerdem leitet der Disponent in der Leitstelle „Arnos“ medizinisch nicht weiter geschulten Kumpel bei der Herzdruckmassage an, bis der Ersthelfer kommt.

Die Drohne ist unterwegs. Quelle: eob

Die Drohne könnte und sollte nun aus ihrer automatischen Garage auf dem Gelände des Greifswalder Rettungsdienstes HKS an der Wolgaster Straße mit ihrem Defibrillator an Bord gestartet werden. An diesem Tag in Kemnitz muss der Pilot allerdings damit noch warten. Rettungshubschrauber Christoph 47 wird gerade zum Einsatz gerufen und die Drohne kann noch nicht abheben. Die Sicherheit geht vor.

Funklöcher erschweren den Einsatz

Zeit, sich auf dem Landeplatz in Kemnitz umzusehen. Es ist die nasse Wiese hinter dem Feuerwehrhaus. Auf den ersten Blick eine schlechte Wahl. Denn der Platz vor dem Feuerwehrhaus ist weiträumig und gepflastert. „Dort ist ein Funkloch“, begründet die Studienleiterin. Scheint geradezu eine Eigenschaft von Feuerwehrhäusern nahe Greifswald zu sein. Auch im Hinrichshäger Feuerwehrhaus lohnt es beispielsweise nicht, das Mobiltelefon einzuschalten.

Im Kemnitzer Feuerwehrhaus verfolgt Jan Bartels den Flug der Drohne Quelle: eob

Der Hubschrauber ist inzwischen abgeflogen, die Drohne kann nun starten. Ungefähr zehn Minuten wird das dauern, dann wird sie in Kemnitz landen. Mina Hinsch ist im Chat mit Pilot und Operatoren verbunden.

Die Drohne erreicht nach einigen Minuten den Luftraum über Friedrichshagen, und schließlich ist das blinkende Positionslicht hinter der Kemnitzer Kirche zu sehen. Ein Weilchen schwebt die Drohne über der Wiese. Die Landung dauere aus aerodynamischen Gründen länger als der schnelle Start, erläutert die Studienleiterin.

Ersthelfer Harald Zellmer entnimmt den Defibrillator und eilt zum Patienten Quelle: eob

Dann ist es so weit. Harald Zellmer geht zur gelandeten Drohne, entnimmt den Defibrillator und eilt schnellen Schrittes zu „Arno“. In der „Wohnung“ versucht man sich noch an der Herzdruckmassage, dann kann der Defibrillator zum Einsatz kommen.

Stefan Reh misst die Zeit in der „Wohnung“ Quelle: eob

Es sieht so aus, als habe „Arno“ überlebt. Womöglich könnte in Kemnitz im Ernstfall auch ein fest installierter Schockgeber zum Einsatz kommen, sofern der Standort bekannt ist. Für die etwa 1.000 Euro teure Anschaffung können Gemeinden Fördermittel bekommen. Davon haben viele Kommunen Gebrauch gemacht. „ Deutschland hat leider die Chance verpasst, eine Karte mit Defibrillatoren zu entwickeln“, kommentiert Hinsch. Der Arbeitersamariterbund habe nun die Initiative zur Erfassung und Zugänglichmachung über eine App ergriffen.

Allerdings sind viele Schockgeber in öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern oder Bibliotheken, auch Feuerwehrhäusern und Banken, nicht rund um die Uhr zugänglich. 24-Stunden-Tankstellen zum Beispiel sind beispielsweise besser. Im ländlichen Raum ist das Netz der Defibrillatoren nicht so dicht, auch da hätten Drohnen Vorteile. „Unsere Vision ist eine Kombination der Abholung der fest installierten Schockgeber in vertretbarer Laufentfernung mit dem Einsatz von Transportmitteln“, sagt Hinsch. „Das könnten auch Bikes sein.“

Landung per Leitstrahl in klimatisierter Garage

Der Ersthelfer hätte die Drohneper Knopfdruck schon wieder auf den Weg zurückschicken können. Für die Simulation ist das nicht vonnöten. Zeit also, nach Greifswald zu fahren und die Landung auf dem HKS-Gelände zu beobachten. Pilot Jörg Brinkmeyer verfolgt im Leitstand auf dem Bildschirm seines Rechners den Anflug der Drohne in ihrem vorgegebenen Korridor. Wetterdaten werden gemessen, auch den Ladezustand der Batterie hat er im Blick. Als die Drohne das Strandbad Eldena erreicht, ist es Zeit, zu ihrer Garage zu gehen.

Jörg Brinkmeyer ist der Pilot der Drohne, die am Rechner gesteuert wird. Die Firma Globe UAV entwickelt die Drohnen für die Transporte Quelle: eob

Die Drohne landet exakt per Leitstrahl auf dem vorgegebenen Platz. Anschließend schließt sich die klimatisierte Garage automatisch. Der Akku wird wieder aufgeladen.

