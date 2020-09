Greifswald

Betrüger versuchen offensichtlich mit gefälschten Dokumenten Spenden für ein angeblich krebskrankes Kind zu sammeln. Weder der vermeintliche Patient noch die Sammlerin ist an der Unimedizin bekannt, teilte die Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) jetzt mit. Sie hat Anzeige wegen Urkundenfälschung erstattet.

Wer anderen Menschen helfen möchte, sollte an etablierte oder persönlich bekannte Einrichtungen spenden, heißt es in einer Mitteilung der UMG. Viele Vereine und Hilfsorganisationen kümmerten sich um Menschen, die Unterstützung brauchen. Über diese könne zielgerichtet und sicher gespendet werden. Von Überweisungen an gänzlich unbekannte Personen oder vermeintliche Institutionen rät die Unimedizin ab.

Kostenvoranschlag der UMG gefälscht

In einer russischsprachigen Facebook-Gruppe in Süddeutschland war in einem Post dazu aufgerufen worden, Geld für ein krebskrankes Kind in Russland zu spenden. Dieses brauche eine Operation in Deutschland, um überleben zu können. Die Eltern könnten die Kosten aber unmöglich aufbringen. Zu dem Post gehörte ein Kostenvoranschlag, angeblich der Universitätsmedizin Greifswald.

Diese Kostenaufstellung war gefälscht. „So ein Vorgehen ist doppelt verwerflich“, kritisiert Marie le Claire, Kaufmännischer Vorstand der UMG: „Zum einen natürlich, weil Geld ergaunert wird. Zum anderen müssen seriöse Institutionen darunter leiden, die gute und wichtige Arbeit leisten, weil Vertrauen zerstört wird.“

Zu den in Greifswald bekannten Vereinen, die sich für krebskranke Kinder und ihre Familien engagieren, gehören zum Beispiel der Verein „Hoffnungsanker“ oder der Förderverein Kinderhospiz Leuchtturm.

Von OZ