Es könnte die letzte Chance für Menschen sein, die lebensgefährlich an Covid-19 erkrankt sind – eine Blutplasma-Transfusion. Das Plasma enthält Antikörper und stammt von Spendern, die nach einer Corona-Infektion als genesen gelten. Mediziner in Greifswald haben jetzt für das Verfahren die erste Zulassung in MV erhalten.