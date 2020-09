Unimedizin Rostock und Greifswald: Das empfiehlt die Experten-Komission in ihrem Gutachten

Rostock/Greifswald

Wie soll es mit den Unikliniken in Rostock und Greifswald weitergehen? Eine Expertenkomission des Bildungsministeriums MV hat sich darüber Gedanken gemacht und am Mittwoch die Ergebnisse präsentiert.

Das sind die wichtigsten Punkte in ihrem Gutachten:

Die Sicherheit der Patienten steht an erster Stelle. Problemfälle sollen transparent gemeldet werden, regelmäßig soll es einen Austausch über Krankheitsverläufe und Todesfälle in den Häusern geben. Auch soll es digitale Patientenbefragungen geben.

Bei der Finanzierung der Kliniken soll es ein Umdenken geben. Laut dem Gutachten sind die Unikliniken im deutschen Krankenhaus-System benachteiligt. Zwei Wege seien denkbar: ein Systemzuschlag für Krankenhäuser der Spitzen-, insbesondere der Unimedizin. Oder aber eine Ausrichtung des Fallpauschalensystems an der Größe der Einrichtung.

Wichtiger Punkt in dem Gutachten: das Spannungsfeld zwischen Ehtik und Ökonomie. Die Experten betonen, dass auch weiterhin das Wohl der Patienten und bestmögliche Forschung und Lehre an wichtigster Stelle stehen sollen – und nicht ein etwaiger Gewinn. Die Komission empfiehlt, in den Satzungen der Unimedizin Rostock und Greifswald die „Strategie der schwarzen Null“ zu verankern. Konkret: Mögliche positive Jahresergebnisse werden nicht an das Land ausgeschüttet, sondern verbleiben als Reserve oder zum Abbau von Verbindlichkeiten im Unternehmen.

Weitere Empfehlungen der Komission: Mitarbeitermotiviation verbessern, landesweit einheitliche Vergütungen für Chefärzte, engere Zusammenarbeit an beiden Standorten.

