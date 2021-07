Unimedzin Greifswald sucht Probanden für Studie

Greifswald

Für eine Studie zum Thema „Gedächtnis“ sucht die Unimedizin Greifswald Probanden. Unter der Leitung von Prof. Agnes Flöel untersucht die Arbeitsgruppe „Kognitive Neurologie“, wie man es schafft, sein Gedächtnis im Alter aktiv und fit zu halten und wie sich eine veränderte Durchblutung des Gehirns auf die mentale Leistungsfähigkeit und die psychische Gesundheit auswirkt.

Ein Großteil der Studientermine soll nach ausführlicher Schulung von den Studienteilnehmenden selbstständig im eigenen zu Hause durchgeführt werden. Für diese Studie suchen die Forscher nach gesunden rechtshändigen Frauen und Männern, die älter als 60 Jahre und ohne neurologische Vorerkrankungen sind.

Probanden erhalten Aufwandsentschädigung

Für die Studie „Herz“ werden gesunde Frauen und Männer im Alter zwischen 30 und 65 Jahren ohne neurologische Vorerkrankungen gesucht. Alle Probanden erhalten eine Aufwandsentschädigung und entweder eine kardiologische- und EEG Untersuchung oder eine kognitive Leistungseinschätzung.

Bei Interesse an einer Studienteilnahme oder weiteren Fragen können Sie sich telefonisch unter der Nummer 03834/86 6758 (Anrufbeantworter, bitte Stichwort „Gedächtnis“ oder „Herz“, Namen, Alter und eigene Telefonnummer angeben) melden oder per E-Mail an studienteam-neurologie@uni-greifswald.de wenden.

Von OZ