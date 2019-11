Unis Greifswald und Rostock in Ranking im letzten Viertel

Greifswald

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für die Uni Greifswald. „Die deutsche Hochschullandschaft ist vor allem durch Homogenität untereinander und über die Zeit gekennzeichnet“, sagt Klaus Wohlrabe, einer der Autoren des gerade erschienenen Rankings des Ifo-Institutes zur Effizienz der öffentlichen Universitäten in Deutschland von 2004 bis 2015. Greifswald ist also gar nicht so weit von den Spitzenreitern entfernt. Die schlechte Nachricht: Unter den 70 von 76 bewerteten Hochschulen kommen die Pommern nur auf Rang 62, Rostock auf Platz 54.

Die Autoren haben Aufwand, hier Ausgaben und Personal, und den Ertrag verglichen. Als dessen Maßstab gilt hier die Anzahl der meistzitierten Veröffentlichungen und Absolventen. Für das Ranking wurden die Mittelwerte der betrachteten zwölf Jahre berücksichtigt. Mit Hilfe mathematischer Methoden wurde dann die Effizienz berechnet, und zwar als Ver­gleichs­wert und nicht absolut.

München und Flensburg ganz vorn

Ganz vorn liegen im Ranking seit Jahren die TU München, die Uni Flensburg, die Uni Heidelberg, die Uni Lübeck und die Uni München mit Effizienzwerten von 1,0. Die Uni Koblenz-Landau und die Freie Universität Berlin erreichen auch 1,0. Rostock kommt auf 0,786, Greifswald auf 0,745. Auf dem letzten Platz rangiert die TU Chemnitz mit 0,589. An der Küste liegt Hamburg vor Kiel hinter Flensburg und Lübeck auf Platz drei und vier.

Greifswald hat sich stark verbessert

„ Greifswald ist gar nicht so schlecht“, sagt Wohlrabe. An der Universität habe es eine Delle gegeben. In den letzten Jahren hätten sich die Pommern stark verbessert. „2015 wurde ein Effizienzwert von 0,94 erreicht, seit 2011 steigt dieser an“, sagt Wohlrabe. Das sind nur noch sechs Prozent weniger als die Spitze. Vor vier Jahren lag Greifswald übrigens damit sogar vor Rostock. Die Mecklenburger erreichten 2015 einen relativen Effizienzwert von 0,87.

Schlechte Werte bei drastischer Kürzung an Unis

Die Delle lag in der Zeit der drastischen Kürzungen an den Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern, als beispielsweise die Greifswalder Philosophische Fakultät ein Drittel ihrer Stellen verlor. Der schlechteste Greifswalder Effizienzwert stammt ausgerechnet von 2006, als die Hochschule ihren 550. Geburtstag feierte. Er lag bei 0,53. Rostock hatte seinen Tiefpunkt 2004 mit 0,58.

Die Ergebnisse der Studie lassen Zweifel an der Wirksamkeit der Exzellenzinitiative aufkommen. „Es gibt keine Spitzengruppe, die ihre Ressourcen besonders effizient in exzellente Forschungsleistungen umwandelt“, so Wohlrabe.

