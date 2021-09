Greifswald

Wie erstelle ich meinen Stundenplan? Wie organisiere ich mein Studium? Und wo lerne ich neue Leute kennen? – Fragen, die sich jeder Studierende vor dem ersten Semester stellt. In der kommenden Woche, vom 4. bis zum 9. Oktober findet die Erstiwoche an der Uni Greifswald statt. Hier gibt es alle Infos im Überblick und hilfreiche Tipps von Studierenden an Erstis.

Darum ist die Erstiwoche so wichtig

„Die Erstiwoche ist die beste Gelegenheit, Freunde zu finden und Kommilitonen kennenzulernen. Außerdem bietet sie einen sehr guten Einstieg für ein erfolgreiches Studium in Greifswald“, sagt Hennis Herbst, Chef des Allgemeine Studierendenausschusses, kurz Asta. Das Gremium vertritt die Interessen aller Studierenden der Uni Greifswald und veranstaltet wie in jedem Jahr die große Ersti-Begrüßung.

Auch die Studenten Philip Pinzél (20) und Ludwig Mauthe (24) bestätigen, wie wichtig die Einführungswoche für neue Studierende ist: „Während der Erstiwoche habe ich viele neue Leute kennengelernt, gerade bei den Veranstaltungen meiner Fachschaft. Danach wird es wirklich schwieriger, Kontakte zu knüpfen, weil sich alle Kommilitonen auf ihr Studium fokussieren“, so Mauthe.

„Die Erstiwoche gab mir ein Gefühl für das Konzept Studium. Sie ist außerdem die beste Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Es ist wichtig, einfach keine Angst davor zu haben, neue Leute kennenzulernen“, so der 24-jährige Student Klemens Ruff.

Diese Tipps geben Studierende

Die vier Freundinnen Janine (27), Zina Marie (23), Laura (27) und Mailin (25) stehen vor ihrem Studienabschluss, an ihre Zeit als Erstis können sie sich aber noch gut erinnern: „Das Studium war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich musste schnell begreifen, dass ich viel mehr und viel selbständiger lernen muss als in der Schule“, erzählt Zina Marie.

„Ich kann nur allen Studienanfängern mitgeben, dass die Erstiwoche total wichtig ist, um in das Unileben einzusteigen, das System dahinter zu verstehen und Menschen kennenzulernen“, so Janine. Aber auch nach der Einführungswoche sei es wichtig, dranzubleiben, ergänzt Laura: „Geht in Sprechstunden mit euren Dozierenden, wenn ihr Fragen habt. Während des Studiums werdet ihr viel lernen müssen, besorgt euch die Altklausuren bei eurem Fachschaftsrat. Macht jeden Tag ein bisschen und bearbeitet die Vorlesungen nach.“

„Findet euren eigenen Weg“

Es gibt auch organisatorische Dinge, die neue Studierende immer beachten sollten, sagt Mailin: „Denkt daran, euren Studierendenausweis zu validieren, alle Uni-Mails zu checken und immer rechtzeitig den Semesterbeitrag zu überweisen. “

Nina Baumann möchte Erstis mitgeben, dass es während des Studiums am wichtigsten sei, seinen eigenen Weg zu finden und sich nicht von anderen verrückt machen zu lassen. „Die ersten Wochen können hart werden, zieht daraus noch keine persönlichen Konsequenzen. Geht nicht zu verkopft an den Studienstart ran.“

Einführungsveranstaltungen wieder in Präsenz

Im vergangenen Jahr musste die Erstiwoche an der Uni Greifswald pandemiebedingt überwiegend digital stattfinden. Mittlerweile haben sich die Bedingungen deutlich verbessert, da es genügend Schnelltests gebe und 90 Prozent der Studierenden geimpft sind, wie eine repräsentative Umfrage des Asta ergeben hat.

Das ermögliche ein sicheres Zusammentreffen in Präsenz, teilt der Asta-Vorsitzende Herbst mit: „Darüber ist der Asta sehr glücklich. Schließlich wünschen wir uns für alle Erstsemester einen erfolgreichen Start ins Studium.“ Eine gute Erstiwoche sei die beste Grundlage dafür.

Alle Veranstaltungen der Erstiwoche im Überblick 04.10. Ersti-Begrüßung des Asta, Wo: Mensa am Berthold-Beitz-Platz, Wann: 10-18 Uhr 05.10. „Markt der Möglichkeiten“ zum Kennenlernen der Greifswalder Vereine, Organisationen und Initiativen, Wo: Universitäts-Innenhof Domstraße 11, Wann: 14 Uhr 05./06.10. Führungen alte Sternwarte, Wo: Domstraße 10a, Wann: 20 und 21 Uhr (Voranmeldung notwendig) 05./06./08.10. Bibliotheksführungen, Wo: Berthold-Beitz-Platz, Wann: Di/Mi 13, 15 und 17 Uhr, Fr 10, 13 und 15 Uhr (Voranmeldung notwendig) 05./06./08.10. Führungen Unirechenzentrum, Wo: Felix-Hausdorff-Str. 18, Wann: Di/Mi 14:15 Uhr, Fr 11:15 Uhr 06./07.10. Führungen Pommersches Landesmuseum, Wann: Mi 14 und 16 Uhr, Do 14 Uhr (Voranmeldung notwendig) 06.10. 10:30 Uhr Uhr Allgemeine Einführung in das Studium (online) 07.10. 10 Uhr Einführung zur Studienfinanzierung (online) Außerdem bieten alle Fachschaften weitere Veranstaltungen an, damit ihr eure Kommilitonen kennenlernen könnt. Weitere Infos hier.

Wieder 2000 Erstis erwartet

Die Universität Greifswald rechnet in diesem Wintersemester wieder mit etwa 2000 Erstsemesterstudierenden. Die genaue Zahl stehe noch nicht fest, weil die Einschreibungen teilweise noch laufen, wie Jan Meßerschmidt, Pressesprecher der Uni, mitteilt. Zum Start des Wintersemesters 2020/2021 begannen 2000 Studentinnen und Studenten ihr Studium in Greifswald. Insgesamt studierten im vergangenen Jahr 10.291 Menschen in der Hansestadt.

